طالبان خواهان ازسرگیری پروازهای تجاری میان هند و افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت جدید طالبان روز چهارشنبه در نخستین مکاتبه رسمی خود با مقامات دهلی نو، با ارسال نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری هندوستان ضمن تضمین امنیت تمام خطوط هوایی، خواستار ازسرگیری پروازهای تجاری میان هند و افغانستان شد.

«ملأ حمیدالله آخوندزاده» سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در دولت طالبان، در نامه‌ای خطاب به اداره کل هواپیمایی کشوری هندوستان نوشت: «هدف از نگارش این نامه حفظ روند جابجایی روان مسافر میان دو کشور بر پایه یادداشت تفاهم موجود است و ناوگان‌های هواپیمایی ملی ما (خط هوایی آریانا افغان و کام ایر) قصد دارند تا برنامه‌های پروازی خود را از سر گیرند. از این رو سازمان هواپیمایی کشوری افغانستان از شما درخواست می‌کند که پروازهای تجاری این [خطوط هوایی] را تسهیل نمائید».

گفتنی است، سازمان هواپیمایی کشوری هندوستان با تأیید خبر دریافت این نامه، اعلام کرد که در حال بررسی این درخواست کابل است.

این در حالی است که روز دوشنبه نیز «امیرخان متقی» وزیر خارجه دولت جدید طالبان خواستار نقل و انتقال آزاد مسافران افغان و برقراری روابط حسنه میان جامعه بین‌المللی و افغانستان شده بود. یک روز پیش از آن نیز، «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان اظهار داشت که توقف پروازهای بین‌المللی باعث سرگردانی بسیاری از شهروندان افغانی شده که درصدد بازگشت به میهن خود هستند.

گفتنی است، یکشنبه گذشته دولت جدید طالبان از همه کشورها خواست تا پروازهای بین‌المللی خود به افغانستان را ازسر بگیرند.

این گروه در ادامه این درخواست همچنین اعلام کرد که مشکلات فرودگاه بین‌المللی کابل رفع شده است و اکنون فرودگاه در حالت عادی به سر می‌برد.

در بیانیه صادره از سوی طالبان در این خصوص آمده است: «با توجه به حل مشکلات در فرودگاه بین‌المللی کابل و راه اندازی کامل این فرودگاه برای پروازهای داخلی و خارجی‌، افغانستان به همه شرکت‌های هواپیمایی در مورد همکاری کامل اطمینان می‌دهد و از همه خطوط هوایی و کشورهایی که قبلاً پروازهای خود را به کابل انجام می‌دادند، انتظار دارد که پروازهای خود را از سر بگیرند».

این در حالی است که پیش‌تر به دنبال خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان و انجام برخی اقدام‌های تخریبی در این محل، پس از ۲ دهه اشغالگری، فرودگاه بین‌المللی کابل با مشکلاتی مواجه شده بود.