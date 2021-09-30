انتصاب های جدید زاکانی در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در احکام جداگانه ای معاون خدمات شهری، معاون امور مناطق و چند شهردار مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران را منصوب کرد.

بر اساس همین گزارش، جلال بهرامی به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری تهران جایگزین مجتبی یزدانی شد.

همچنین، حسن نظری به عنوان معاون امور مناطق شهرداری تهران جایگزین حمید محسنی گردید.

شهردار تهران، در احکام دیگری، شهرداران جدید مناطق ۶، ۹، ۲، ۱۴ و ۱۶ را منصوب کرد.

مهدی صالحی به عنوان شهردار منطقه ۲، محمد امین سالارپور شهردار منطقه ۱۴، محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۹ و مسعود رنجبریان به عنوان شهردار منطقه ۶ و سید مرتضی روحانی به عنوان شهردار منطقه ۱۶ منصوب شدند.