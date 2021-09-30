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۸ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۲

۲ معاون و ۵ شهردار مناطق معرفی شدند؛

انتصاب های جدید زاکانی در شهرداری تهران

انتصاب های جدید زاکانی در شهرداری تهران

شهردار تهران، برای دو معاونت شهرداری و برخی از شهرداری های مناطق ۲۲ گانه پایتخت، مدیران جدیدی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در احکام جداگانه ای معاون خدمات شهری، معاون امور مناطق و چند شهردار مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران را منصوب کرد.

بر اساس همین گزارش، جلال بهرامی به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری تهران جایگزین مجتبی یزدانی شد.

همچنین، حسن نظری به عنوان معاون امور مناطق شهرداری تهران جایگزین حمید محسنی گردید.

شهردار تهران، در احکام دیگری، شهرداران جدید مناطق ۶، ۹، ۲، ۱۴ و ۱۶ را منصوب کرد.

مهدی صالحی به عنوان شهردار منطقه ۲، محمد امین سالارپور شهردار منطقه ۱۴، محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۹ و مسعود رنجبریان به عنوان شهردار منطقه ۶ و سید مرتضی روحانی به عنوان شهردار منطقه ۱۶ منصوب شدند.

کد مطلب 5317084

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    نظرات

    • IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
      14 0
      پاسخ
      اين جايگزينى عادت است يا سياست ؟ دفع شر خصوصى است يا نفع خير عمومى ؟
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
      10 0
      پاسخ
      بسیار بعید است در این انتصابات گرایش و انگیزه سیاسی دخالت نداشته باشد، خدا بخیر بگذراند

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