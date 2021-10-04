۲۰۰ هزار دز واکسن کرونا در شاهرود و میامی تزریق شده است

رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا به امروز نزدیک به ۲۰۰ هزار دز واکسن برای ۶۰ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه تزریق شده است، تاکید کرد: با افزایش میزان واکسن خوشبختانه توانستیم روند خوبی را به واکسیناسیون مردم جامعه هدف شهرستان‌های تابعه دانشگاه شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه در بحث واکسن خوشبختانه در شاهرود و میامی با کمبود مواجه نیستیم، افزود: مراکز تجمیعی واکسیناسیون آماده پذیرایی از مردم است همچنین نوجوانان و دانش آموزان نیز از هفته گذشته واکسن خود را دریافت می‌کنند تا بتوانند در کلاس‌های درس حضوری حضور پیدا کنند.

۵۵ هزار مراجعه با علائم کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه از ابتدای شروع کرونا تاکنون نزدیک به ۵۵ هزار مراجعه با علائم مشکوک کرونا در شهرهای تابعه دانشگاه صورت گرفته است، بیان کرد: سیر صعودی بیماری کرونا خوشبختانه کاهش یافته اما هنوز هم نمی‌توان گفت این بیماری به اتمام رسیده است.

چمن با بیان اینکه مراجعه به بیمارستان در شاهرود و میامی به صورت روزانه به هشت نفر به صورت متوسط رسیده است، گفت: همچنان از مردم می‌خواهیم که رعایت مسائل بهداشتی، استفاده از ماسک، دوری از تجمعات و… را مد نظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه شرایط دشواری در شاهرود و میامی در پیک پنجم کرونا حاکم شد تا جایی که شاهد ۳۰۰ بستری هم همزمان بیماران نیز بودیم، بیان کرد: هم اکنون در کل شهرستان‌های تابعه دانشگاه کمتر از ۶۰ نفر بستری هستند که نشان می‌دهد شرایط در زمینه کرونا بهبود یافته است امیدواریم با واکسیناسیون و رعایت مردم این وضعیت بهتر نیز شود.