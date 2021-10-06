نگاه به وقف در زنجان سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری ظهر چهارشنبه رضا عسگری در آئین تجلیل از واقفین در محل اوقاف زنجان، بر لزوم تقویت فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و گفت: این مهم توسط رسانه‌ها تقویت شود.

وی بر فراهم کردن زمینه حضور واقفان به نیت‌های جدید وقف تاکید کرد و گفت: به واسطه وقف‌هایی که در گذشته انجام گرفته در حوزه‌های چون احداث مسجد و حسینیه عملکرد خوبی داریم.

فرماندار زنجان با بیان اینکه واقفان خیر اندیش بواسطه درکی که از مسائل روز جامعه دارند، به سمت نیت‌های جدید در انجام وقف‌ها بروند، گفت: وقف در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان فراهم شود.

عسگری بر لزوم ضرورت اطلاع رسانی ترویج سنت حسنه وقف تاکید کرد و ابراز کرد: در زمان حاضر همچنان تا اندازه قابل توجهی نگاه به وقف سنتی است.

وی افزود: اگر فرهنگ وقف را به درستی در سطح جامعه ترویج کنیم، بسیاری از مشکلاتی جامعه رفع خواهد شد.

فرماندار زنجان به ظرفیت‌های موجود در زمینه فرهنگ وقف در زنجان اشاره کرد و افزود: فرهنگ وقف می‌تواند فرصتی برای بسیاری از کارها باشد.