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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

۱۱ رئیس شعب بانکی عزل شدند

۱۱ رئیس شعب بانکی عزل شدند

پیرو صدور دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، حکم عزل صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو صدور دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، حکم عزل این روسای شعب از مسئولیت، صادر و انجام اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک های متبوع در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

با عنایت به تکالیف قانونی موسسات اعتباری در موضوعات مرتبط با شناسایی مشتریان ازجمله شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتری و پایش مستمر مشتری بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار و تطابق تراکنش‌های مشتری با اطلاعات اخذشده از ایشان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، اعلام می کند که با تشدید و گسترش فعالیتهای نظارتی، اقدامات انضباطی آتی با جدیت بیشتر و در سطح تمام واحدهای موسسات اعتباری (صف، ستاد، مدیران و ...) پیگیری و اعمال خواهد شد.

کد مطلب 6962828

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