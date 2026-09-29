سردار مسجدی: راه شهدا از خاکریز دفاع تا میدان خدمت امتداد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل مسجدی، عصر سهشنبه در سیونهمین یادواره شهدای نیروگاه شهید سلیمی نکا، اظهار کرد: شهدا در روزهایی که امکانات و تجهیزات کافی در اختیار نبود، با دست خالی اما با ایمانی استوار در میدان ایستادند و برای دفاع از مردم و نظام اسلامی، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند.
وی با اشاره به جایگاه خدمتگزاران مردم در مسیر انقلاب افزود: کسانی که امروز برای خدمت به مردم و جمهوری اسلامی تلاش میکنند، در جایگاهی ارزشمند قرار دارند؛ چراکه در خاکریز خدمت ایستادهاند و خدمت به مردم را بهعنوان یک مسئولیت و تکلیف دنبال میکنند.
مسجدی با اشاره به سیره شهدا در مکتب عاشورا تصریح کرد: شهدا با تأسی به حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام حسین(ع)، درس وفاداری، ایثار و فداکاری را در میدان عمل معنا کردند و امروز باید قدر این فرصت را بدانیم که در محضر شهدا قرار گرفتهایم؛ چراکه حضور در کنار شهدا، یادآور عهد و مسئولیتی است که در قبال این میراث بزرگ بر دوش ما قرار دارد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با بازخوانی شرایط سالهای جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان اسلام در شرایطی وارد میدان شدند که از بسیاری از مسائل و فنون نظامی شناخت کافی نداشتند و با دست خالی در برابر دشمن ایستادند؛ اما آنچه آنان را در میدان نگه داشت، انجام تکلیف و اتکا به ایمان بود و همین روحیه، زمینه شکست دشمن را فراهم کرد.
وی ادامه داد: امنیت امروز کشور و برافراشته بودن پرچم جمهوری اسلامی، حاصل مجاهدت مردانی است که در آن روزهای دشوار از جان خود گذشتند تا دشمن نتواند اراده خود را بر این سرزمین تحمیل کند و مردم در امنیت زندگی کنند.
مسجدی با اشاره به نقش نیروهای متخصص در استمرار این مسیر خاطرنشان کرد: امروز مهندسان و خادمان ملت در میدان دیگری از خدمت قرار گرفتهاند و با توسل به شهدا و الهام از فرهنگ جهاد و ایثار، دانش و توان خود را برای رفع نیازهای مردم و پیشبرد امور کشور به کار گرفتهاند.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره حفظ و تداوم راه شهدا گفت: راه شهدا، راه ایستادگی، ایمان و دفاع از ارزشهاست و اگر دشمن در برابر دین و باورهای ملت ایران قرار گیرد، همانگونه که شهدا ایستادند، در برابر او خواهیم ایستاد.
یادگار هشت سال دفاع مقدس در پایان تأکید کرد: آنچه شهدا برای ما به یادگار گذاشتند، تنها خاطره یک دوران نیست؛ یک مسیر و یک مکتب است؛ مسیری که از خاکریزهای دفاع آغاز شد و امروز در میدان خدمت به مردم ادامه دارد و ما نیز با الهام از شهدا، پای نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب خواهیم ایستاد.
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