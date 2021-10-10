۱۸ مهر ۱۴۰۰، ۹:۳۴

بانک مرکزی اعلام کرد؛

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ همه قیمت ها ثابت ماند

بانک مرکزی امروز (یکشنبه هجدهم مهرماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۲۴۵ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۶۰۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۲۹۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۰۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۱۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۳۲ ریال، روپیه هند ۵۶۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۴۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۶۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۴۴۷ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۳۹۶ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۶۶۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۱۱۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۱۱ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۶۸۸ ریال، روبل روسیه ۵۸۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۶۹۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۲۴۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۰۱ ریال، کیات میانمار ۲۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۹۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۷ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۱۸ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۱۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۴ هزار و ۱۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۱۱۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۷۵ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۳۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۹۹۶ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۷۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و۷۱۳ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۰ ریال قیمت خورد.

