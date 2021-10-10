جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ همه قیمت ها ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۲۴۵ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۶۰۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۲۹۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۰۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۱۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۳۲ ریال، روپیه هند ۵۶۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۴۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۶۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۴۴۷ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۳۹۶ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۶۶۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۱۱۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۱۱ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۶۸۸ ریال، روبل روسیه ۵۸۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۶۹۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۲۴۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۰۱ ریال، کیات میانمار ۲۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۹۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۷ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۱۸ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۱۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۴ هزار و ۱۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۱۱۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۷۵ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۳۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۹۹۶ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۷۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و۷۱۳ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۰ ریال قیمت خورد.