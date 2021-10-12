به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، در تولید این باتری‌ها از آهن، نمک و آب استفاده شده و نصب آنها مشکلات و دشواری‌های مربوط به ذخیره سازی انرژی حاصل از منابع تجدید پذیر را برطرف می‌کند.

تولید این باتری‌ها که دوام و پایداری زیادی دارند، با هزینه کم ممکن است و در مقایسه با باتری‌هایی که از لیتیوم و کبالت تشکیل شده‌اند پایدارتر و کم خطرتر نیز هستند.

شرکت ای اس اس موفق به جذب ۵۷ میلیون دلار سرمایه بدین منظور شده و از جمله سرمایه گذاران در این شرکت می‌توان به بیل گیتس و سافت بانک اشاره کرد. قرار است به زودی عرضه سهام این شرکت در بورس نیویورک نیز آغاز شود که نتیجه آن جذب ۳۰۸ میلیون دلار سرمایه تازه خواهد بود.

این شرکت که در سال ۲۰۱۱ در اورگان آمریکا تأسیس شده، مشتریان مختلفی در آمریکا و اروپا دارد و انتظار دارد از سال ۲۰۲۳ به سودآوری قابل توجهی برسد.