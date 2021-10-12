مراجعه ۸۰۰۰ ایلامی به مراکز مشاوره بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی ایلام، فروزان افسرده اظهار کرد: سلامت روان همتراز با سلامت جسم و شاید بیشتر از آن در حفظ تندرستی عمومی افراد نقش دارد چراکه فرد دارای سلامت روانی می‌تواند توانایی‌های خود را تشخیص دهد و با استرس‌های طبیعی زندگی تطابق یافته و به صورت مولد و مثبت کار کند.

وی یکی از مولفه‌های مهم در بهداشت و سلامت روان را امنیت روانی اعلام کرد و ادامه داد: اگر امنیت روانی برای فرد وجود نداشته باشد، زندگی برای او بی معنا بوده و سلامت روان برایش برقرار نخواهد شد.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی ایلام با ذکر اینکه انسان سالم محور توسعه پایدار است، گفت: هدف اصلی توسعه خلق محیطی خلاق و پر نشاط برای افراد جامعه است و برای ایجاد چنین محیطی مردم باید از کیفیت زندگی خود راضی باشند چراکه یکی از شاخص‌های کیفیت زندگی مقوله سلامت است.

راهکار حفظ سلامت روان در دوران کرونا

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که سلامت روانی مردم را تحت تاثیر قرار داده است، تاکید کرد: کرونا و مشکلات جسمی، ترس از عواقب ابتلا به این بیماری، عدم ارتباط با اقوام و نگرانی و ترس از ابتلای خانواده از جمله عواملی هستند که فرد را دچار افسردگی خواهد کرد.

به گفته افسرده، مبتلایان به کرونا به طور معمول بیشتر از سایر افراد پس از بهبودی دچار آسیب‌های روانی متاثر از این بیماری می‌شوند.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی حفظ وضعیت سلامت روان افراد به ویژه بهبودیافتگان کرونا ضروری بوده و در وضعیت پر مخاطره فعلی شناسایی افراد مستعد اختلالات روان شناختی و بهبود یافتگان در سطوح مختلف جامعه که سلامت روان آنها ممکن است به خطر بیافتد، ضروری است.

وی با ذکر اینکه در چنین شرایطی فعالیت بدنی و تغذیه سالم در تقویت سیستم ایمنی بدن اهمیت زیادی دارد، افزود: تقویت رفتارهای مثبت و مدیریت رفتارهای منفی نیز در کنار توجه به سلامت جسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی ایلام بیان کرد: در این زمینه مراکز مشاوره این اداره کل آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای های مختلف برای ارتقا سطح سلامت روان مردم هستند.

وی به فعالیت مراکز مشاوره این اداره کل در استان اشاره کرد و گفت: این مراکز با هدف ارتقا سطح سلامت روان مردم در زمینه‌های مختلف افسردگی، اختلافات خانوادگی، تربیت فرزند، اختلالات روح، روانی و ازدواج به مردم خدمات مشاوره‌ای ارایه می‌کنند.

وی همچنین به خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ این اداره کل اشاره کرد و یادآور شد: از زمان شیوع کرونا و با توجه به افزایش استرس بین مردم زمان فعالیت این مرکز از ۲ شیفت به سه شیفت افزایش یافته و عموم مردم از ساعت هشت صبح تا ۲۴ می‌توانند با تماس با شماره گیری این مرکز خدمات مشاوره‌ای لازم دریافت کنند.

وی اظهار کرد: اکنون ۳۵ مرکز مشاوره حضوری غیر دولتی و یک مرکز مشاوره حضوری دولتی و همچنین خط تلفنی مشاوره ۱۴۸۰ در استان زیر نظر این اداره کل فعال هستند.

مراجعه بیش از هشت هزار ایلامی به مراکز مشاوره بهزیستی

افسرده تعداد مراجعان به مراکز مشاوره در نیمه نخست امسال را حدود هشت هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این شمار سه هزار و ۶۶۹ نفر به مراکز حضوری مشاوره غیر دولتی، یک هزار و ۶۳۲ نفر به مرکز مشاوره حضوری دولتی و مابقی به تعداد ۲ هزار و ۹۸۷ نفر از طریق تماس با مرکز صدای مشاور بهزیستی خدمات مشاوره‌ای دریافت کرده‌اند.

وی عمده ترین و بیشترین علت تماس با خط ۱۴۸۰ در این استان را به ترتیب اختلالات روانی، خلقی و افسردگی، اضطرابی، وسواس فکری، مشکلات بین فردی با همسر، تظاهرات بدرفتاری عاطفی و مشکلات تربیتی کودک عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه مشاوره تلفنی نسبت به مشاوره حضوری از سهولت دسترسی بیشتری برخوردار است، گمنامی مراجع و تماس گیرنده، گمنامی مشاور، کم هزینه بودن، فوریت دسترسی و ارایه خدمات به افراد و نواحی خارج از دسترسی جغرافیایی را از جمله مزایای مشاوره تلفنی برشمرد.

معاون اداره کل بهزیستی ایلام ضمن تبریک هفته سلامت روان به عموم مشاوران اظهار کرد: مجتمع خدمات مشاوره این اداره کل در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سطح رضایتمندی از زندگی و گسترش فرهنگ مشاوره در زمینه‌های مختلف مشاوره خانواده، کودک، پیش از ازدواج، زوج درمانی، فردی و روان درمانی، شغلی و تحصیلی به عموم مردم ارایه خدمت می‌کند.

وی با ذکر اینکه فرهنگ مشاوره برای ارتقا سلامت روان افراد هنوز در بین مردم بصورت مطلوب نهادینه نشده افزود: برای ارتقا سطح سلامت روان افراد به عنوان یکی از نیازهای ضروری زندگی همه مردم باید نیاز به مشاوره را در زندگی جدی بگیرند.

۱۸ لغایت ۲۴ مهرماه به عنوان هفته سلامت روان نامگذاری شده است.