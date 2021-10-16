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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۸:۵۵

به همت مرکز اسلامی هامبورگ؛

کتاب مخصوص کودکان با اشاره به آداب سنت و گفتار پیامبر(ص) منتشر شد

کتاب مخصوص کودکان با اشاره به آداب سنت و گفتار پیامبر(ص) منتشر شد

«محمد مثل گل بود» کتابی مختص کودکان از سوی مرکز اسلامی هامبورگ با اشاره به آداب سنت و گفتار پیامبراکرم(ص)، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسلامی هامبورگ صد و بیست و دومین اثر چاپی خود را با عنوان «محمد مثل گل بود» مختص کودکان به چاپ رساند. این کتاب که در حجمی محدود و با رویکرد ارتباط با دیگران و رعایت حقوق و آداب اجتماعی نگارش یافته و با همراهی خیرین به چاپ رسیده است.

بخش آغازین کتاب دلایل «بسم الله گفتن»؛ «نماز و قرآن خواندن» و «مسجد رفتن» را با زبان کودکانه و با اشاره به سنت و گفتار پیامبر اکرم (ص) آموزش می‌دهد در ادامه آداب صحیح اجتماعی در مواجهه با افراد را با همین شیوه بیان می‌کند و در پایان کودکان را نسبت به رفتار درست با طبیعت و حیوانات فرامی خواند. این کتاب به صورت تمام رنگی در ۱۰۰ صفحه با جلد گالینگور به چاپ رسیده است.

علاقه مندان برای سفارش کتاب آدرس خود را به ایمیل book@izhamburg.com ارسال کنند.

کد مطلب 5326871

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