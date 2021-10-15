چهار طلای روز نخست به تکواندوکاران ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر در گروه مردان از صبح امروز (جمعه – ۲۳ مهرماه) در هتل "پارسیان استقلال" تهران آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۷۱ تکواندوکار از ۹ کشور ایران، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، عراق، لبنان و هند برگزار می‌شود.

اسامی مدال‌آوران روز اول به شرح زیر است:

وزن ۵۴- کیلوگرم :۱- مهدی حاجی موسایی (ایران )۲- رضا جمشیدی (ایران )۳- یاشار عطاردی (ایران) - علی توکلی (ایران)

وزن ۶۳- کیلوگرم :۱- سید عرفان معروف زاده (ایران )۲- فرهاد کاوورات (ترکیه )۳- سیدایمان موسوی (ایران) - امیرحسین محمدخانلو (ایران)

وزن ۷۴- کیلوگرم :۱- دانیال بزرگی (ایران) ۲- مهدی محمدی (ایران )۳- امیررضا صادقیان (ایران) – سیاوش بیات (ایران)

وزن ۸۷- کیلوگرم :۱- مهدی قیاسی زاد (ایران )۲- حسین کارتال (ترکیه) ۳- علی نجفی (ایران) - حسن بشیری (ایران)

مبارزات تکواندوکاران اوزان ۵۸-، ۶۸-، ۸۰- و ۸۷+ کیلوگرم فردا (شنبه – ۲۴ مهرماه) برگزار خواهد شد.