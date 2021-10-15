  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۴۷

تکواندو بین المللی جام فجر؛

چهار طلای روز نخست به تکواندوکاران ایران رسید

چهار طلای روز نخست به تکواندوکاران ایران رسید

در پایان اولین روز از سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر مردان، نفرات برتر اوزان فرد مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر در گروه مردان از صبح امروز (جمعه – ۲۳ مهرماه) در هتل "پارسیان استقلال" تهران آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۷۱ تکواندوکار از ۹ کشور ایران، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، عراق، لبنان و هند برگزار می‌شود.

اسامی مدال‌آوران روز اول به شرح زیر است:

وزن ۵۴- کیلوگرم :۱- مهدی حاجی موسایی (ایران )۲- رضا جمشیدی (ایران )۳- یاشار عطاردی (ایران) - علی توکلی (ایران)

وزن ۶۳- کیلوگرم :۱- سید عرفان معروف زاده (ایران )۲- فرهاد کاوورات (ترکیه )۳- سیدایمان موسوی (ایران) - امیرحسین محمدخانلو (ایران)

وزن ۷۴- کیلوگرم :۱- دانیال بزرگی (ایران) ۲- مهدی محمدی (ایران )۳- امیررضا صادقیان (ایران) – سیاوش بیات (ایران)

وزن ۸۷- کیلوگرم :۱- مهدی قیاسی زاد (ایران )۲- حسین کارتال (ترکیه) ۳- علی نجفی (ایران) - حسن بشیری (ایران)

مبارزات تکواندوکاران اوزان ۵۸-، ۶۸-، ۸۰- و ۸۷+ کیلوگرم فردا (شنبه – ۲۴ مهرماه) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5328307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها