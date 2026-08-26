https://mehrnews.com/x3cTQn ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰ کد مطلب 6928862 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰ دیدار نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور با وزیر امور خارجه نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگوکرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور عصر امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. کد مطلب 6928862 نفیسه عبدالهی کپی شد مطالب مرتبط رحمانی فضلی با عراقچی دیدار کرد دیدار سفیر جدید ایران در بلاروس با وزیر امور خارجه پیام عراقچی پس از دیدار با میهمانان پاکستانی و عمانی برچسبها سید عباس عراقچی ارامنه امور خارجه
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