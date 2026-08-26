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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

دیدار نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور با وزیر امور خارجه

دیدار نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور با وزیر امور خارجه

نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگوکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور عصر امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 6928862
نفیسه عبدالهی

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