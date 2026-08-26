به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید فدراسیون وزنه‌برداری و کمپ تیم‌های ملی بانوان اظهار داشت: به لطف خدا و با یک اتفاق بسیار مهم که وزنه‌برداری به آن نیاز جدی داشت، این پروژه آغاز شد. قطعاً اگر این اتفاق بزرگ به سرانجام برسد، شاهد رشد چندین برابری تیم‌های ملی و همچنین افزایش ظرفیت استعدادیابی، استعدادپروری و نسل‌سازی در وزنه‌برداری خواهیم بود.



وی ادامه داد: جا دارد از حمایت ویژه دنیامالی در اختصاص این زمین مناسب و دستور ویژه‌ای که داشتند تشکر کنم. همچنین از دوستانم در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مجموعه شهرداری تهران قدردانی کنم.



انوشیروانی گفت: اگر این پروژه به سرانجام برسد، به نظر من یکی از پروژه‌های بسیار فاخر ورزش کشور خواهد بود. از حسن توجه ویژه شهردار تهران در مراسم کلنگ‌زنی نیز قدردانی می‌کنم. این حضور قطعاً نشان‌دهنده اهمیت پروژه و اراده برای اجرای سریع آن است.



وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان تکمیل پروژه‌های ورزشی و تجربه تأخیر در پروژه‌هایی مانند ورزشگاه آزادی اظهار داشت: من نمی‌خواهم یک‌جانبه از این موضوع دفاع کنم، اما واقعیت این است که کشور ما در مقطعی با اتفاقاتی مواجه شد که هر کاری را به تأخیر می‌انداخت.



انوشیروانی افزود: تا جایی که من به یاد دارم، سال گذشته و اوایل سال اعلام شده بود که پروژه ورزشگاه آزادی تا آبان‌ماه به پایان می‌رسد و فوتبال در ورزشگاه جریان پیدا می‌کند. من در دو جلسه‌ای که در کنار مدیرعامل شرکت توسعه حضور داشتند، شاهد پیگیری این موضوع بودم.



وی ادامه داد: باید قبول کنیم که اتفاقات مختلفی که در کشور افتاد، هر کاری را به تأخیر می‌اندازد. وزیر ورزش شخصاً پیگیری زیادی برای بازسازی ورزشگاه آزادی داشتند و من در جریان جلسات و پیگیری‌های او بودم.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری تصریح کرد: اگر این پروژه به تأخیر افتاد، یکی از دلایل مهم آن اتفاقاتی بود که در کشور رخ داد و باعث شد تمرکز کشور به سمت مسائل مهم‌تر، از جمله تأمین معیشت مردم، مشکلات اقتصادی، تورم و آسیب‌هایی که به اقتصاد و زیرساخت‌های کشور وارد شد، برود. به نوعی حتی وزارت ورزش نیز قانع شد که تمرکز از ورزش به سمت اولویت‌های اصلی مردم ایران منتقل شود.



وی گفت: البته در خود پروژه نیز تأکیدات ثابت‌قدم بر پیمانکار و پیگیری‌هایی که انجام شد را من شخصاً در دو مرحله شاهد بودم و قطعاً با همان سرعتی که کار پیش می‌رفت، باید پروژه زودتر به نتیجه می‌رسید. همچنین در مجاورت ورزشگاه آزادی، اقدام وقیحانه و موشک‌باران سالن ۱۲ هزار نفری باعث شد بخشی از کار برای مدتی تعطیل شود؛ چراکه آنجا از نظر امنیتی شرایط مناسبی نداشت.



انوشیروانی درباره زمان جدید آماده شدن ورزشگاه آزادی اظهار داشت: چند ماهی ورزشگاه آزادی و اطراف آن آماج حملات جنایتکارانه دشمنان ما، آمریکا و اسرائیل، بود. بر اساس برنامه‌ای که اعلام شده، قرار است ورزشگاه در آبان‌ماه تحویل شود و اقدامات اولیه برای افتتاح نیز تا دی‌ماه ادامه داشته باشد.



وی افزود: تخلیه کارگاه نیز حدود دو ماه زمان خواهد برد و قرار بود افتتاح اصلی در دی‌ماه انجام شود. بنابراین نگران نباشید؛ من می‌دانم با درایتی که وزیر ورزش دارند و توجه و دقت بالایی که به این موضوع دارند، قطعاً این اتفاق به‌زودی خواهد افتاد.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در ادامه در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تغییر سهمیه‌های اعزامی گفت: ما از ابتدا این موضوع را پیش‌بینی کرده بودیم و اعلام کرده بودیم. در وزنه‌برداری همیشه چنین اتفاقاتی رخ داده و موضوع نرمالی است.



انوشیروانی ادامه داد: معمولاً رکوردگیری اصلی ما یک ماه مانده به هر رویداد و مسابقه انجام می‌شود. اکنون وضعیت در بخش بانوان مشخص شده و در بخش آقایان نیز امروز مشخص خواهد شد. بعد از این مسابقه، بلافاصله جلسه کمیته فنی را با کادر فنی برگزار می‌کنیم تا وضعیت نفرات اعزامی بررسی شود و امشب نیز نامه اعلام نفرات بخش بانوان را ارسال خواهیم کرد.



وی درباره تعداد سهمیه‌های بانوان نیز گفت: در بخش بانوان سه سهمیه داریم و منتظریم ببینیم کمیته فنی چه تصمیمی خواهد گرفت.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره پیگیری رکورد علی عالی‌پور در جریان مراسم کلنگ‌زنی نیز اظهار داشت: من اگر مدام می‌پرسیدم علی عالی‌پور چند زده، به این دلیل بود که دنبال این بودم که رکورد دنیا را جابه‌جا کند.