۳۵ پروژه عمرانی در بخش چمستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن صفری بخشدار چمستان در مراسم افتتاح دفتر دهیاری و شورای اسلامی روستای همصفا، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی و رهبر شهید امت، حضرت آیتالله خامنهای، اظهار کرد: دولت وفاق ملی خدمترسانی به مردم را در اولویت قرار داده و تمامی مدیران شهرستان نیز با همین رویکرد در مسیر توسعه و آبادانی بخش چمستان تلاش میکنند.
وی با اشاره به اجرای ۳۵ پروژه عمرانی و خدماتی در بخش چمستان افزود: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان در حال بهرهبرداری و اجرا هستند و بخشی از آنها نیز بهزودی افتتاح خواهند شد.
صفری مهمترین پروژه عمرانی منطقه را پل الشرود عنوان کرد و گفت: این پروژه با پیگیری مستمر نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، استاندار مازندران، فرماندار شهرستان نور و دستگاههای اجرایی در حال پیشرفت است و تلاش میشود با رفع سریع موانع اجرایی، عملیات ساخت آن با سرعت بیشتری ادامه یافته و در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین از نقش رسانهها در اطلاعرسانی روند اجرای پروژهها قدردانی کرد و افزود: رسانهها با انعکاس مستمر پیشرفت فیزیکی پروژهها، بهویژه پل الشرود، نقش مؤثری در آگاهی مردم و همراهی با مدیران اجرایی ایفا میکنند.
این مسئول با اشاره به پروژه پل ورودی لاویج نیز اظهار داشت: تمامی مراحل کارشناسی و اقدامات تخصصی این پروژه انجام شده و طرح به سازمان همیاری شهرداریهای استان تحویل شده است و بزودی با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پل که ورودی اصلی و پیشانی دهستان لاویج محسوب میشود، بهزودی آغاز شود.
وی از پیگیری برای تقویت زیرساختهای مخابراتی در روستاهای بخش خبر داد و گفت: با رایزنیهای انجامشده و حمایت نماینده مردم در مجلس مقرر شده در گام نخست پنج دکل مخابراتی تأمین شود که سه دکل آن در دهستانهای میانرود، ناتل و لاویج نصب خواهد شد.
بخشدار چمستان همچنین با اشاره به پیگیری مشکلات آنتندهی روستاها افزود: با همکاری رئیس شورای بخش، روستاهای دارای ضعف پوشش مخابراتی شناسایی شدهاند و رفع این مشکلات با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر وسعت و ظرفیتهای بخش چمستان خاطرنشان کرد: بخش چمستان از نظر وسعت از هفت شهرستان استان مازندران بزرگتر است و به همین دلیل، ارتقای جایگاه اداری آن به شهرستان یا بخشداری ویژه با حمایت امام جمعه بخش چمستان، فرماندار شهرستان، نماینده مجلس و مسئولان استانی در حال پیگیری است تا امکان جذب اعتبارات بیشتر و ارائه خدمات گستردهتر به مردم فراهم شود.
بخشدار چمستان در پایان با اشاره به تأکید استاندار مازندران و دولت وفاق ملی بر خدمترسانی به مردم، تصریح کرد: همه مدیران با همدلی و تعامل، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات را با جدیت دنبال میکنند و روند اجرای پروژههای عمرانی در بخش چمستان با قدرت ادامه خواهد یافت.
خدمت به مردم در شرایط امروز عین جهاد است؛ پل الشرود با جدیت در حال پیگیری است
عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، با تبریک هفته دولت، تأکید کرد که مسئولان باید با الگوگیری از شهیدان رجایی و باهنر وشهید خدمت آیت الله رئیسی خدمت صادقانه و مردمی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
وی با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته همواره با فشارها و تحریمهای دشمنان مواجه بوده و در یک سال اخیر نیز جنگ و تهدیدهای مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشته است، اما با وجود همه این فشارها، ملت ایران با ایستادگی و وحدت اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادهاند.
نماینده مردم در خانه ملت افزود: امروز خدمت به مردم در چنین شرایطی عین جهاد است و همه مسئولان باید با روحیهای جهادی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پل الشرود اشاره کرد و گفت: عملیات احداث ستونهای این پل در دوره گذشته نمایندگی ام آغاز شده بود، اما پروژه سالها متوقف ماند و بخشی از تجهیزات آن نیز از بین رفت اما امروز با پیگیری های مستمر استاندار مازندران، فرماندار شهرستان، بخشدار و سایر مسئولان، اجرای پروژه با جدیت در حال انجام است.
فیاضی خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از عملیات اجرایی پل الشرود انجام شده و با تکمیل بخش باقیمانده، مردم منطقه بهزودی از ثمرات این پروژه مهم عمرانی بهرهمند خواهند شد.
حجتالاسلام سید محمود موسوی با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی، باهنر، آیتالله رئیسی و رهبر شهید، از تلاشهای دولت و مسئولان اجرایی قدردانی کرد و گفت: در شرایط کنونی نباید خدمات دولت نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به حضور میدانی استاندار مازندران در پروژههای عمرانی، اظهار داشت: تعیین زمان مشخص برای اتمام پروژهها، از جمله پل الشرود، نشاندهنده مدیریت جهادی است و امیدواریم این پروژه طبق برنامه در آذرماه به بهرهبرداری برسد و پس از آن نیز پروژه پل رزک برای کاهش بار ترافیکی منطقه اجرایی شود.
امام جمعه چمستان با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی مسئولان، خدمتگزاری به مردم است، افزود: خوشبختانه در بخش چمستان تعامل و همدلی مطلوبی میان مدیران برای توسعه منطقه وجود دارد.
وی از مدیران خواست به جای وعدههای کلی، برای اجرای طرحها زمانبندی مشخص و روزشمار اعلام کنند تا مردم روند پیشرفت پروژهها را مشاهده کرده و ثمره خدمات مسئولان را بهطور ملموس احساس کنند.
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