المیادین اعلام کرد: سفر قریب الوقوع آل ثانی به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک به شبکه المیادین اعلام کرد: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر به زودی رهسپار تهران خواهد شد.
این منبع جزئیات بیشتری مخابره نکرد.
روز گذشته ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: تلاشهای ما برای تضمین بازگشت و ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران ادامه دارد. تحریمهای آمریکا علیه ایران یکجانبه است و ما از تلاشهای میانجیگرانه برای حل بحران حمایت میکنیم. قطر به تلاش هایش برای میانجی گری میان آمریکا و ایران ادامه می دهد اما تحولی جدیدی در این پرونده رخ نداده است. ما از روز اول تأکید کردهایم که هرگونه تشدید تنش در منطقه، پیامدهایی در سراسر منطقه و کل جهان خواهد داشت. ارتباط با همه طرفها ادامه دارد و هرگونه تشدید تنش، پیامدهای بیشتری برای منطقه و جهان خواهد داشت. اولویت، دستیابی به توافق بین طرفهای مختلف است و قطر از هیچ طرفی علیه طرف دیگر حمایت نمیکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفته بود که کشورهای حوزه خلیج فارس از دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران بین آمریک و ایران حمایت می کنند.
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