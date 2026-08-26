به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر چهارشنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژههای راه و شهرسازی استان بوشهر که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد، اظهار کرد: پروژههای این ادارهکل همزمان با سومین روز هفته دولت و به صورت وبیناری با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این طرحها در حوزههای مختلف راه، مسکن و بازآفرینی شهری اجرا شده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، روانسازی ترافیک، توسعه زیرساختهای حملونقل و بهبود کیفیت خدمات شهری دارد.
کشوریان با اشاره به بهرهبرداری از کمربندی و تقاطع غیرهمسطح ورودی گناوه گفت: این پروژه در قالب کریدور بزرگراهی نوار ساحلی و با ارزش روز یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و شامل پل روگذر و باند دوم کمربندی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان کرد: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی گناوه و افزایش ایمنی کاربران جادهای به بهرهبرداری رسیده است.
وی از افتتاح ۶۱ پروژه در زمینه رفع نقاط پرحادثه، تعریض، بهسازی و روکش راهها با ارزش روز ۲ هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان خبر داد و گفت: اجرای این طرحها موجب ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت محورهای ارتباطی استان خواهد شد.
کشوریان همچنین از بهرهبرداری ۶۳۷ واحد مسکن شهری خبر داد و افزود: ۹۹۰ قطعه زمین نیز در چارچوب طرح جوانی جمعیت در سطح استان واگذار شده است.
وی با اشاره به حوزه بازآفرینی شهری اظهار داشت: کتابخانه عمومی بندر دیر نیز با ارزش روز ۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که از طرحهای مهم فرهنگی و اجتماعی در این حوزه محسوب میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مجموعه این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل، تأمین مسکن و ارتقای سرانههای عمومی و فرهنگی در استان اجرا شده است.
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