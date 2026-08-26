به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای دولت با تأکید بر اینکه ارزش واقعی افراد و مسئولان در پایان دوره مسئولیت و آثار ماندگار عملکرد آنان مشخص می‌شود، گفت: مسئولان باید به گونه‌ای عمل کنند که پس از پایان مسئولیت، کارنامه‌ای نورانی و ماندگار در تاریخ از خود بر جای بگذارند.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و امیرعبداللهیان و دیگر شهدای خدمت اظهار کرد: انسان در طول حیات خود همواره با یک آغاز و یک پایان مواجه است و هیچ کاری تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند؛ بنابراین آنچه در ارزیابی شخصیت یک فرد یا یک مجموعه اهمیت دارد، پایان کار و آثار وجودی و عملکردی اوست.

وی افزود: در تاریخ نیز بسیاری از شخصیت‌ها پس از پایان حیات یا دوره مسئولیتشان مورد قضاوت دقیق و ماندگار قرار گرفته‌اند و امروز درباره شخصیت‌هایی مانند مالک اشتر، امیرکبیر، امام خمینی(ره)، شهید رجایی، شهید باهنر و شهید رئیسی بر اساس کارنامه و آثار عملکردشان قضاوت می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به پایان کار خود بیان کرد: انسان نباید تنها به آغاز یک مسئولیت و جایگاه توجه کند، بلکه باید از همان ابتدا به پایان کار بیندیشد و از خود بپرسد پس از پایان مسئولیت، مردم، خداوند و وجدان خودش درباره عملکرد او چه قضاوتی خواهند داشت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه انسان خود بهترین قاضی عملکرد خویش است، گفت: خداوند انسان را نسبت به اعمال و عملکرد خودش بصیر قرار داده است و در قیامت نیز انسان، کتاب ارزش‌ها و کارنامه حیات خویش خواهد بود.

وی شهید رجایی را نمونه‌ای برجسته از مسئول مردمی، متقی، ساده‌زیست و پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: شهید رجایی از متن مردم برخاسته بود و با دانش، تقوا، زهد، پارسایی و پایداری بر ارزش‌های انقلاب، خدمات بزرگی ارائه کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به سفر شهید رجایی به بوشهر گفت: هنگامی که شهید رجایی به بوشهر آمد، پیش از آنکه پای سفره بنشیند تأکید کرد که سفره تنها یک نوع غذا و یک نوع نوشیدنی داشته باشد و این مسئله نشان می‌داد که توجه او به بیت‌المال یک رفتار نمایشی نبود، بلکه ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل در وجود او نهادینه شده بود.

وی ادامه داد: شهید رجایی به حداقل‌ها بسنده می‌کرد و نسبت به مصرف بیت‌المال حساسیت ویژه‌ای داشت؛ حتی نقل شده است که گاهی در منزل او نفت وجود نداشت، زیرا سهمیه موجود مصرف شده بود و امکان تهیه مجدد آن فراهم نبود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به شخصیت شهید باهنر گفت: شهید باهنر نیز چه پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌ویژه در عرصه آموزش و پرورش و سپس در جایگاه نخست‌وزیری، منشأ خدمات ارزشمندی بود.

ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره بهاظهار کرد: بنده از نزدیک با شهید رئیسی آشنا بودم و در ایشان توجه جدی به ساده‌زیستی، تواضع و صیانت از بیت‌المال مشاهده می‌کردم.

وی افزود: شهید رئیسی در دوران تولیت آستان قدس رضوی، سهم تولیتی دریافت می‌کرد که در طول سال رقم قابل توجهی می‌شد، اما آن را برای خود برداشت نمی‌کرد. زمانی که این مبلغ جمع شده بود، مسئولان از ایشان درباره نحوه مصرف آن سؤال کردند و ایشان پیشنهاد کرد اگر امکان دیگری وجود ندارد، با این پول برای مردم درمانگاه ساخته شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به آخرین دیدار خود با شهید رئیسی، حدود یک هفته پیش از شهادت وی، گفت: در آن جلسه که جمعی محدود حضور داشتند، با وجود اینکه شهید رئیسی رئیس‌جمهور بود، با تواضع از جای خود بلند شد و برای حاضران میوه تعارف کرد. حتی هنگامی که از ایشان خواستیم برای اقامه نماز به عنوان امام جماعت بایستد، نپذیرفت.

وی ادامه داد: بدن شهید رئیسی به دلیل حجم بالای کار و تلاش، به شدت آسیب دیده بود و این نشان می‌دهد که این شهید بزرگوار با تمام توان برای خدمت به مردم تلاش می‌کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: اگر امروز منزل شهید رئیسی را ببینید، میان وضعیت منزل ایشان پیش از ریاست‌جمهوری و پس از ریاست‌جمهوری تفاوتی مشاهده نمی‌کنید و این نشان‌دهنده آن است که این شهید بزرگوار در دوران مسئولیت چیزی برای خود نیندوخته بود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه ارزش خدمت محدود به جایگاه و عنوان افراد نیست، گفت: فرقی نمی‌کند یک فرد دهیار، بخشدار، کارمند، مدیر یا مسئول در سطح ملی باشد؛ هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد باید بداند کاری که امروز بر عهده اوست، مهم‌ترین کار اوست و باید با تمام توان برای انجام آن تلاش کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به حدیث «مَن کانَ لِلّهِ کانَ اللّهُ لَهُ» خاطرنشان کرد: هرکس برای خدا کار کند، خداوند دست او را می‌گیرد و کارش را به سرانجام می‌رساند. در نظام اجرایی، طرح، برنامه‌ریزی، فعالیت، نظارت، تخصیص اعتبارات و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد، اما اگر این اقدامات به خداوند متصل نباشد، اثرگذاری مطلوب حاصل نخواهد شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و آمریکا و رژیم صهیونیستی با برخورداری از توان نظامی و حمایت برخی کشورها، انواع فشارها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده‌اند.

وی افزود: دشمنان ایران تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتی حمله نظامی را در دستور کار قرار دادند، اما به اهداف خود دست پیدا نکردند و جمهوری اسلامی ایران همچنان مقتدر، سربلند و پای کار ایستاده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند شکست‌های خود را با عملیات رسانه‌ای پنهان کند، گفت: آمریکا برای توجیه شکست‌ها و نرسیدن به اهداف خود، به عملیات رسانه‌ای روی آورده است و تلاش می‌کند با فضاسازی، شکست راهبردی خود را جبران کند.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز در اختیار ایران است و تحولات آن نیز به‌دلیل اهمیت راهبردی این منطقه به‌طور گسترده قابل رصد و مشاهده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: آنچه امروز موجب اقتدار جمهوری اسلامی شده، وحدت مردم، رهبری، تلاش نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج و همچنین فعالیت دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

وی افزود: این وحدت و انسجام یک نعمت بزرگ است و با تکیه بر آن، در مسیر پیشرفت و پیروزی‌های بزرگ حرکت خواهیم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان با قدردانی از حضور و همراهی مردم گفت: باید از مردم عزیز به‌خاطر همراهی، حضور در صحنه و حمایت از نظام جمهوری اسلامی صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.