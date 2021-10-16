تشکیل تیم زیر ۲۱ سال تکواندو/ «زوار» گزینه اصلی مربیگری

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو رقابتهایی را تحت عنوان چالشی گرندپری برنامه ریزی کرده بود که پس یک بار لغو مسابقات به دلیل شیوع کرونا، تصمیم به برگزاری آن در آذرماه گرفته است.

هر چند تاکنون تاریخ دقیق آن اعلام نشده و سایت رسمی فدراسیون جهانی چنین رقابت‌هایی را در تقویم خود ثبت نکرده است اما برگزاری آن فرصتی است برای تکواندوکاران شرکت کننده است که در صورت کسب مدال می‌توانند مجوز حضور در رقابتهای گرندپری را کسب کنند.

از همین رو فدراسیون تکواندو که با نظر کمیته فنی قرار است تیم امید را تشکیل دهد، به زودی تیمی از تکواندوکاران زیر ۲۱ سال را آماده کرده و در صورت برگزاری، به این رقابتها اعزام خواهد کرد. تیمی که می‌تواند فرصت مناسبی باشد برای جوانان با آتیه تا برای حضور در تیم ملی تلاش مضاعفی داشته باشند.

برای هدایت این تیم نیز از محمدرضا زوار به عنوان گزینه اصلی نامبرده می‌شود؛ مربی‌ای که سابقه هدایت تیم‌های رده سنی نوجوانان را در مسابقات جهانی و آسیایی بر عهده داشته است.

البته در انتخاب زوار هم این سئوال و ابهام وجود دارد که چرا فدراسیون همواره در انتخاب مربیان تیم های ملی در یک دایره بسته حرکت می کند و سراغ مربیان سازنده و مربیان موفق در لیگ نمی رود.