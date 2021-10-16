به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اس‌اندپی گلوبال پلاتز، طبق اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه، صادرات گاز ال‌پی‌جی ایران که در ماه سپتامبر به ۵۵۶ هزار تن رسیده بود، در ماه اکتبر به ۴۴۰ الی ۴۵۰ هزار تن کاهش می‌یابد اما انتظار می‌رود این صادرات دوباره در ماه نوامبر افزایش داشته باشد.

منابع آگاه تجاری خبر می‌دهند صادرات ال‌پی‌جی ایران تا ۱۳ اکتبر به ۲۲۰ هزار تن رسیده است.

یکی از منابع آگاه به ای‌اندپی گلوبال پلاتز گفت: حجم صادرات ایران در ماه اکتبر از صادرات ماه سپتامبر کمتر خواهد بود. حجم صادرات ال‌پی‌جی ایران بین ۴۵۰ هزار تن تا ۵۳۰ هزار تن در نوسان است.

او گفت: ما انتظار داریم در صورتی که در ماه نوامبر با تعطیلی تأسیسات گازی روبرو نشویم میزان صادرات ایران افزایش یافته و به سطح صادرات ماه سپتامبر بازگردد.

صادرات ال‌پی‌جی ایران از ماه‌های جولای و آگوست تا بالاترین سطح در ۲ سال اخیر بالا رفت و در ماه سپتامبر بیش از این میزان رشد کرد. این مقدار از صادرات ایران به علاوه حجم گاز تخصیص داده شده برای صادرات در ماه‌های اکتبر و نوامبر درست در زمانی که نیروگاه‌های گازی پروپین دهیدروژن چین از فصل تعمیرات بازمی‌گردند، پاسخ‌گوی افزایش تقاضای آنها خواهد بود.

مرکز پتروشیمی یانهای وانهوای چین با ظرفیت تولید ۷۵۰ هزار تن در سال، که از مشتریان اصلی گاز ایران است پس از یک تعطیلی ۴۰ روزه دوباره در ۱۳ اکتبر به کار بازگشت.

منابع چینی می‌گویند علت افزایش واردات ال‌پی‌جی از ایران قیمت پایین و رقابتی و کیفیت بالای آن می‌باشد.