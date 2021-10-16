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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۹

حجت‌الاسلام محمد حسنی:

ارتش انقلابی ایران در اوج اقتدار قرار دارد

ارتش انقلابی ایران در اوج اقتدار قرار دارد

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه در بُعد نظامی مقتدر است و در اوج قرار دارد، در بُعد ایمانی، بصیرتی و انقلابی نیز گام‌های بلندی برداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش امروز در حاشیه آیین تجدید میثاق با آرمان‌های امام(ره)، اظهارداشت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران جزو فرهنگی‌ترین، معنوی‌ترین، انقلابی‌ترین، مکتبی‌ترین و اسلامی‌ترین ارتش‌های جهان اسلام است و این از برکات تدبیر ماندگار رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی و پشتیبانی‌هایی است که فرماندهان ارتش از برنامه‌های دینی داشته و دارند.

وی گفت: امام خمینی( ره) احیاگر اسلام ناب محمدی در قرن حاضر است و ما مفتخریم که در این مسیر گام برمی‌داریم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاکید بر اینکه ادامه راه نورانی امام(ره) تکلیف سنگینی بر عهده همه امت اسلامی از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: امروز خوشبختانه ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه در بعد نظامی مقتدرانه در اوج قرار دارد، در بعد ایمانی، بصیرتی و انقلابی نیز گام‌های بلندی برداشته که این مهم از برکات تدبیر امام در تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی است.

محمد حسنی در پایان گفت: امروز با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی حاضر شدیم تا پس از تجدید عهد و پیمان، اعلام کنیم که تا نفس داریم پای آرمان‌های ایشان ایستاده‌ایم و انشاءالله این راه نورانی تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) ادامه پیدا کند؛ آرزو می‌کنیم ظهور را ببینیم و با این ارتش انقلابی در رکاب امام زمان (عج) برای دفاع از ارزش‌های اسلامی انجام وظیفه کنیم.

کد مطلب 5328514
هادی رضایی

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