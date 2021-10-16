ارتقای توانمندی برای مقابله با تهدیدات در دستور کار ارتش است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش امروز در حاشیه مراسم تجدید میثاق کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام (ره)، در جمع خبرنگاران، گفت: تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ۲۴ مهر سال ۱۳۵۸ نشان از تفکر عمیق و نگاه بلند امام (ره) به ارتش است.

وی گفت: امروز مفتخریم که در مرقد مطهر امام خمینی (ره) حضور یافته‌ایم تا ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق خود را اعلام کنیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: همانطور که تاکنون این سازمان با موفقیت کارهای خود را پیش برده و تفکر امام (ره) را به اجرا درآورده است، این مسیر ارزشمند را در جهت ارتقای توانمندی‌های ارتش برای انجام مأموریت خطیر حفظ انقلاب و نظام و تمامیت ارضی کشور ادامه می‌دهیم و بر این توانمندی می‌افزاییم.

دریادار سیاری با تاکید بر اینکه امروز ارتقای توانمندی مستمر برای مقابله با هر گونه تهدید در دستور کار نیروهای چهارگانه ارتش است، بیان کرد: امروز ارتش با توجه به ماموریت خطیری که بر عهده دارد به اتفاق دیگر نیروهای مسلح کشور باید آماده باشد تا در هر مقطع زمانی و در هر شرایطی در مقابل هر تهدیدی با توجه به پیچیدگی‌های تهدید و عدم قطعیتی که در آینده وجود دارد و همچنین تغییراتی که روز به روز در زمینه تهدیدات مشاهده می‌کنیم، آمادگی خود را حفظ کند و ارتقا دهد و در جهتی حرکت کند که آمادگی مقابله با هر تهدیدی را داشته باشد.

وی گفت: به لطف خدا امروز به همت همه دست‌اندرکاران در حوزه تامین تجهیزات بومی برای دفاع از کشور به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؛ البته که این خاتمه کار ما نیست و باید بصورت مستمر در جهت ارتقای این توانمندی تلاش کنیم. امروز همچنین در حوزه پرورش نیروی انسانی که مهمترین مولفه در زمینه دفاع از کشور و و کارآمدی نظام دفاعی کشور است اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: در زمینه ارتقای توانمندی‌های معنوی و بصیرتی کارکنان ارتش نیز در سازمان عقیدتی تلاش فراوانی شده است و امروز کارمندانی در ارتش داریم که با ایمان اخلاص و از خود گذشتگی توانمندی لازم جهت انجام ماموریت را دارند.