به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران از انجام ۵۰۰ مورد بازدید نظارتی از کارگاه‌های صنایع‌دستی لرستان در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

وی عنوان کرد: هدف از بازدید از کارگاه‌های هنرمندان صنایع‌دستی در سطح استان اطلاع از روند مستمر تولید و بازرسی ابزار استاندارد کارگاهی و شناسایی مسائل و سایر مشکلات هنرمندان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان عنوان کرد: «همچنین این بازدیدها با هدف اعطای مجوزهای چهارگانه صنایع‌دستی به هنرمندان، تأیید فعالیت تولیدی کارگاه‌ها و ارسال گزارش کار به سازمان تأمین اجتماعی برای استمرار بیمه هنرمندان انجام می‌شود.