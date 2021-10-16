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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳

توسط دادگستری بوشهر؛

ادعای خودکشی یک خانم به دلیل رفتار قاضی تکذیب شد

ادعای خودکشی یک خانم به دلیل رفتار قاضی تکذیب شد

بوشهر- پس از انتشار ادعایی مبنی بر خودکشی یک خانم عکاس در بوشهر به دلیل رفتار قاضی، روابط عمومی دادگستری این استان ضمن تکذیب ادعای فوق به بیان توضیحاتی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، در پی طرح شکایتی مبنی بر آدم ربایی و تجاوز به خانمی در بوشهر، پرونده‌ای تشکیل و به یکی از قضات قاطع و حساس استان در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، ارجاع می‌شود.

با مراجعه شاکی نزد قاضی، وی اعلام می‌کند که حدود بیست روز پیش از سوی فردی مورد تجاوز قرار گرفته است و قاضی پس از استماع اظهارات این خانم، سریعاً دستورات لازم را در جهت تکمیل تحقیقات و ارائه ادله جرم صادر کرده و از شاکی می‌خواهد که در صورت وجود مدارک و به منظور تسریع در روند تحقیقات، فوراً آن را به مرجع قضائی ارائه دهد.

بنابراین گزارش، شاکی علیرغم اینکه مدعی وجود یک فایل صوتی برای اثبات جرم شده بود ولی دیگر به منظور پیگیری شکایت به دستگاه قضائی مراجعه نمی‌کند.

گفتنی است، کالبدشکافی جسد به منظور بررسی علت فوت صورت گرفته و نتیجه آزمایشات به مرجع قضائی اعلام می‌شود.

کد مطلب 5328632

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