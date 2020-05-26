قاچاق ۲۴ میلیون لیتر سوخت در بوشهر با شناورهایی که وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیلی واعظی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی شکایت اداره بنادر و دریانوردی بوشهر در سال ۹۸ با موضوع جعل اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و ارجاع پرونده از طریق مراجع قضائی به پلیس آگاهی استان، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان، با چندین ماه اقدامات پیچیده اطلاعاتی و با انجام یک سری تحقیقات تخصصی و کارشناسی، سرنخ های مهمی از یک باند سازمان یافته قاچاق سوخت به دست آوردند.

واعظی افزود: با توجه به احتمال سریالی بودن جعل و جرم سازمان یافته، پرونده برای رسیدگی به دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان محول و یک تیم متشکل از کارآگاهان، کارشناسان خبره و ماموران مجرب تشکیل شد.

جعل پروانه سبز گمرکی

وی ادامه داد: با تحقیقات وسیع و گسترده و بهره گیری از بانک های اطلاعاتی مشخص و محرز شد که افرادی با جعل پروانه سبز گمرکی با استفاده از سند مجعول اقدام به قاچاق سوخت می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: این افراد به صورت هدفمند با سوء استفاده از خلاء قانونی، برای شناوری که قبلا هم برای آن پروانه سبز صادر کرده بودند، موفق به اخذ پروانه سبز گمرکی شده و با ارائه آن به اداره ثبت شناورهای اداره بنادر و دریانوردی استان موفق به اخذ گواهی ثبت مجدد برای شناور شدند.

سردار واعظی با بیان اینکه مرتکبین با ارائه اسناد مجعول به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نسبت به اخذ سوخت مازاد اقدام و به صورت سازمان یافته قاچاق می‌کردند، گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و همکاری و تعامل اداره بنادر و دریانوردی، اداره قضائی گمرکات و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان بوشهر و استعلام صورت گرفته از گمرکات شهرستان های گناوه و دیلم و دیر محرز شد، ۹۸ پروانه سبز گمرکی شناور مورد جعل و دستکاری قرار گرفته است و هیچ کدام از شناورها وجود خارجی و فیزیکی ندارند.

۶ متهم دستگیر شد

وی تصریح کرد: ۷۳ نفر از مالکان گواهی ثبت‌ها احضار و از آنان در خصوص معرفی شناور خود تحقیق شد که اکثر آنان قادر به معرفی شناور برای کارشناسی نبوده و تعدادی هم که شناوری را معرفی می کردند با حضور کارشناسان اداره بندرو ماموران پلیس آگاهی از شناورهایی که معرفی اصالت هیچکدام تایید نشد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: شش متهم اصلی این پرونده برای رسیدگی به اتهامشان در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

سردار واعظی گفت: ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت به ارزش تقریبی هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال، اعضای این باند از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تحویل گرفته اند که به صورت هدفمند اقدام به قاچاق آن در سال های گذشته کرده اند.

وی تاکید کرد: این موضوع به شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی بوشهر اعلام و آن یگان به عنوان دستگاه شاکی شکایت خود را علیه اعضای این باند، به اتهام استفاده از سند مجعول و قاچاق سوخت در مرجع قضائی مطرح کرد.