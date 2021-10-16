۵۸۸ اشتراک رایگان گاز در ایلام واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به نیازمندان در اقصی نقاط شهری و روستایی ایلام انجام شده است، افزود: از این تعداد اشتراک رایگان گاز واگذار شده، ۹۵ خانوار تحت حمایت بهزیستی، ۳۱۹ خانوار تحت پوشش کمیته‌امداد و ۱۷۴ واحد باقیمانده شامل خانواده‌های معظم شهدا، مساجد، حسینه‌ها و اماکن مذهبی در سطح استان بوده است.

وی با بیان اینکه برای واگذاری اشتراک رایگان به خانواده‌های تحت حمایت بهزیستی، مبلغ ۲۰۰ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۹۰۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز منظور شده‌است، اظهار داشت: برای تعداد ۳۱۹ خانوار تحت حمایت کمیته‌امداد نیز ۶۷۴ میلیون ۴۳۶ هزار و ۱۸۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز اعمال شده است.