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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۶

مدیرعامل شرکت گاز ایلام:

۵۸۸ اشتراک رایگان گاز در ایلام واگذار شد

۵۸۸ اشتراک رایگان گاز در ایلام واگذار شد

ایلام-مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از واگذاری ۵۸۸ مورد اشتراک رایگان گاز در مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به نیازمندان در اقصی نقاط شهری و روستایی ایلام انجام شده است، افزود: از این تعداد اشتراک رایگان گاز واگذار شده، ۹۵ خانوار تحت حمایت بهزیستی، ۳۱۹ خانوار تحت پوشش کمیته‌امداد و ۱۷۴ واحد باقیمانده شامل خانواده‌های معظم شهدا، مساجد، حسینه‌ها و اماکن مذهبی در سطح استان بوده است.

وی با بیان اینکه برای واگذاری اشتراک رایگان به خانواده‌های تحت حمایت بهزیستی، مبلغ ۲۰۰ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۹۰۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز منظور شده‌است، اظهار داشت: برای تعداد ۳۱۹ خانوار تحت حمایت کمیته‌امداد نیز ۶۷۴ میلیون ۴۳۶ هزار و ۱۸۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز اعمال شده است.

کد مطلب 5328836

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