به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، طی مراسمی با حضور کریم نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و سید مجتبی امامی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام به نیابت از حسین‌علی سعدی ریاست دانشگاه و جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی، دانشگاه امام صادق به عضویت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام درآمد.

بر همین اساس به منظور تقویت همکاری‌ها و بهره‌مندی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران جهان اسلام از ظرفیت‌های دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری میان دو طرف در زمینه فعالیت‌های علمی و تربیت دانشجویان خارجی به امضا رسید.

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که به اختصار CINVU نامیده می‌شود، یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک COMSTECH است که میزبانی از آن با جمهوری اسلامی ایران است.

این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که باهدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام نیز از سال ۱۳۶۱ با هدف تلفیق میان علوم اسلامی و علوم انسانی فعالیت خود را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آغاز کرده است.