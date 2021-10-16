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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۷

دانشگاه امام صادق (ع) به شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام پیوست

دانشگاه امام صادق (ع) به شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام پیوست

در راستای بهره‌مندی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران جهان اسلام از ظرفیت‌های دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، همکاری میان این نهاد معتبر علمی و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، طی مراسمی با حضور کریم نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و سید مجتبی امامی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام به نیابت از حسین‌علی سعدی ریاست دانشگاه و جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی، دانشگاه امام صادق به عضویت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام درآمد.

بر همین اساس به منظور تقویت همکاری‌ها و بهره‌مندی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران جهان اسلام از ظرفیت‌های دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری میان دو طرف در زمینه فعالیت‌های علمی و تربیت دانشجویان خارجی به امضا رسید.

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که به اختصار CINVU نامیده می‌شود، یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک COMSTECH است که میزبانی از آن با جمهوری اسلامی ایران است.

این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که باهدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام نیز از سال ۱۳۶۱ با هدف تلفیق میان علوم اسلامی و علوم انسانی فعالیت خود را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آغاز کرده است.

کد مطلب 5328847
زهرا سیفی

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