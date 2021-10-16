به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به برنامه‌های این شرکت در بخش فروش نفت، گفت: از آنجا که فروش حداکثری نفت خام و میعانات گازی از برنامه‌های وزارت نفت است، از همه سازوکارهای قابل دسترس و ابزارهای موجود همچون تهاتر، سرمایه‌گذاری و دیگر روش‌های فروش بهره خواهیم گرفت، با این امید که بتوانیم حداکثر مقدار فروش را منطبق با برنامه بودجه محقق کنیم.

وی با اشاره به تمایل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت از طریق بورس و ایجاد تنوع در فروش با مشارکت بخش خصوصی، بیان کرد: از همه ظرفیت‌های قانونی برای فروش نفت چه خریداران خارجی و چه خریداران داخلی صاحب صلاحیت استفاده می‌کنیم.

معاون وزیر نفت گفت: فروش نفت نباید تنها به‌صورت سنتی باشد؛ بلکه باید به‌صورت حرفه‌ای و قانونی و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های بخش خصوصی انجام شود.