تلفات روزانه کرونا در کردستان دو رقمی شد

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹۱ بیمار جدید کرونایی شناسایی شدند و ۱۰ نفر هم جان خود را از دست دادند.

وی از بستری شدن ۸۵۰ بیمار مشکوک به کرونا در کردستان خبر داد و گفت: بیشترین شمار مبتلایان مربوط به سنندج بوده و هم اکنون در مراکز درمانی این شهرستان ۵۱۵ نفر بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: هم اکنون ۹۴ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه(ICU) بستری هستند و ظرفیت تخت‌های مراقبت ویژه استان در حال تکمیل شدن است.

رضاعی اعلام کرد: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون به هزار و ۷۴۵ نفر رسیده است که شهرستان سنندج با ۷۴۶ نفر بیشترین تعداد جان باختگان را داشته است.

وی افزود: انتظار داریم شهروندان همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، عدم حضور در تجمعات، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک را رعایت کنند در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.