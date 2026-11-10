به گزارش خبرنگار مهر، سه پروژه مهم در حوزه انتقال آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه، بعدازظهر سه‌شنبه با حضور وبیناری عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با اعتباری در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرا شده‌اند و با افتتاح آن‌ها، سطح اراضی زراعی تحت پوشش سامانه گرمسیری در استان از ۲۳ هزار هکتار فراتر رفته است. توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری منابع آب و فراهم‌کردن زمینه پایداری تولید از اهداف اجرای این پروژه‌ها عنوان شده است.

آیین افتتاح این طرح‌ها در محل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار شد و از طریق ارتباط وبیناری با استان و محل اجرای پروژه‌ها ادامه یافت. در این مراسم، نمایندگان مردم غرب استان و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه و جمعی از مدیران ملی نیز حضور داشتند.

پروژه بند تنظیمی و سامانه انتقال آب رودخانه کردی قاسمان به تونل نوسود، شبکه آبیاری و زهکشی پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین و جگرلوی جنوبی به همراه ایستگاه‌های پمپاژ مربوط و سازه آبگیر و تأمین آب سه هزار هکتار از اراضی ناحیه عمرانی زاگرس، طرح‌هایی بودند که در این آیین افتتاح شدند.

این بهره‌برداری در ادامه سرمایه‌گذاری‌های حوزه آب و برق در استان انجام شد؛ به‌طوری‌که شهریورماه امسال نیز همزمان با هفته دولت، پروژه‌هایی به ارزش ۵۸.۵ همت در این دو حوزه با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسیده بود.

توسعه سامانه گرمسیری در استانی دنبال می‌شود که بخش کشاورزی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی آن به شمار می‌رود. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، افزایش یک میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه کرمانشاه را در تولید محصولات زراعی به رتبه دوم کشور رسانده و رتبه استان در مجموع تولیدات بخش کشاورزی نیز به چهارم ارتقا یافته است.

کرمانشاه با تأمین بیش از ۳۰ درصد نیاز کشور به نخود، رتبه نخست تولید این محصول را دارد. همچنین این استان با تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندرقند در جایگاه سوم کشور قرار گرفته و در زمینه خرید و تولید گندم نیز رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

گسترش شبکه‌های آبیاری و انتقال آب، با فراهم‌کردن امکان مدیریت بهتر منابع آبی و کاهش وابستگی تولید به بارندگی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری اراضی و پایداری فعالیت‌های کشاورزی کمک کند.

در کنار توسعه زیرساخت‌های آبی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از جمله نیازهای اقتصادی استان است. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای مرزی و صادراتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدات کشاورزی کرمانشاه ایجاد کند.