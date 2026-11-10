به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین در ابوظبی، چشم‌انداز پیشبرد روند حل‌وفصل مناقشه و احتمال دستیابی به توافق، محورهای اصلی نشست خبری روز سه‌شنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه بودند.

سخنگوی مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه ممکن است با یکی از سران کشورهای عضو «سازمان پیمان امنیت جمعی» (CSTO) که برای شرکت در نشست «شورای امنیت جمعی» این سازمان به مسکو آمده‌اند، دیدار دوجانبه‌ای داشته باشد. نشست شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی که قرار است فردا در پایتخت روسیه برگزار شود، رویدادی «بسیار مهم» است.

دیمیتری پسکوف سپس درباره مذاکرات ابوظبی افزود: هیئت روسی که هم‌اکنون در ابوظبی در مذاکرات سه‌جانبه با ایالات متحده و اوکراین حضور دارد، بسته به روند پیشرفت گفتگوها، تصمیم خواهد گرفت که آیا گزارشی «مختصر و فشرده» به پوتین ارائه دهد یا گزارشی جامع؛

به گفته پسکوف، این هیئت بر اساس نحوه پیشرفت مذاکرات تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سخنگوی کرملین از اظهار نظر درباره چشم‌انداز پیشرفت به سوی حل‌وفصل مناقشه اوکراین یا احتمال دستیابی به توافق‌های مشخص در پی مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده در ابوظبی خودداری کرد و گفت: بیایید به چنین پرسش‌هایی پاسخ ندهیم، به‌ویژه اکنون که مذاکرات همچنان در جریان است.