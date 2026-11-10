به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، عصر سه‌شنبه در هفتمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این شهرستان از تصویب ۹ طرح با مجموع اعتبار ۶۸ میلیارد تومان خبر داد.

این طرح‌ها در حوزه‌های دامپروری و کشاورزی، باشگاه‌های ورزشی و شرکت‌های تعاونی ذرت‌خشک‌کنی تعریف شده‌اند و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، زمینه اشتغال ۲۰ نفر را فراهم می‌کنند.

در این نشست، وضعیت اشتغال‌های ایجادشده و ضرورت ثبت آن‌ها در سامانه ملی رصد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روند پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای قرارداد از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی معرفی‌شده از سوی نهادهای حمایتی بررسی شد.

خرید دام داشتی، پرواربندی بره، پرورش گاو شیری، تأمین علوفه و نهاده‌های دامی، احداث جایگاه دام، راه‌اندازی باشگاه بدنسازی و ایجاد واحد ذرت‌خشک‌کنی از جمله طرح‌های مصوب این کارگروه است.

رضایی با اشاره به عملکرد شهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۴۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری در گیلانغرب پرداخت شده که اجرای این تسهیلات به ایجاد اشتغال برای ۲۱۳ نفر منجر شده است.

وی با بیان اینکه گیلانغرب در این زمینه رتبه سوم استان کرمانشاه را کسب کرده است، بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌های مصوب تأکید کرد.

فرماندار گیلانغرب همچنین خواستار تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل و پیگیری مستمر تعهدات اشتغال‌زایی شد و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شهرستان را ضروری دانست.