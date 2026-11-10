به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست اظهار داشت که پایش مستمر واحدهای تولیدی با هدف صیانت از سلامت شهروندان به‌صورت جدی در دستور کار این اداره قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری، با اشاره به جزئیات این بازرسی افزود که در جریان بررسی‌های میدانی، یک واحد ریخته‌گری برنج در روستای چهل‌قز واقع در بخش خاوران شناسایی شد و به دلیل ضرورت رعایت ضوابط زیست‌محیطی، اخطاریه قانونی برای آن صادر و ابلاغ گردید.

وی در خصوص پیگیری‌های بعدی تصریح کرد که وضعیت فعالیت این واحد صنعتی و میزان پایبندی آن به الزامات زیست‌محیطی رصد می‌شود و در صورت بی‌توجهی به مفاد اخطاریه، اقدامات قانونی مطابق مقررات صورت می‌پذیرد.