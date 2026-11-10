به گزارش خبرنگار مهر، حامد صبوری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، ضمن قدردانی از فرمانداران، شهرداران و همکاران فرهنگی در جریان بازدید از پروژه‌ها و بررسی وضعیت آموزشی منطقه، با اشاره به آمار دانش‌آموزی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ هزار و ۹۲۳ دانش‌آموز در دماوند و ۱۴ هزار و ۶۳۴ دانش‌آموز در رودهن مشغول به تحصیل هستند که آمارها روند تغییرات جمعیتی و تحصیلی را در این مناطق نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، با اشاره به آمار دانش‌آموزی اتباع افزود: تعداد دانش‌آموزان اتباع در رودهن از ۶۱۰ نفر در سال گذشته به ۷۲۸ نفر افزایش یافته و در دماوند نیز این آمار از ۳ هزار و ۵۱۲ نفر به ۴ هزار و ۴۱۳ نفر رسیده است؛ همچنین در بررسی پایه اول ابتدایی در دماوند، آمار از ۱۲۲۲ دانش‌آموز سال گذشته به ۱۳۴۸ نفر افزایش یافته است.

صبوری در ادامه به بازدید سرزده و بدون اطلاع قبلی از دبیرستان و هنرستان دخترانه مهرآفرین اشاره کرد و گفت: با وجود اقدامات خوب آموزشی در این هنرستان، مشکلی در زمینه دسترسی دانش‌آموزان وجود دارد؛ چرا که هنگام واگذاری زمین این مدرسه، معبری در کنار آن وجود داشته که هم‌اکنون حذف شده و ساخت ورزشگاه توسط دهیاری باعث شده است بچه‌ها برای رفت‌وآمد روزانه با مشکل مواجه شوند و از میان گل‌ولای عبور کنند.

وی در پایان از فرماندار و مسئولان اجرایی خواست با ارائه طرح توسط شهرداری، بنیاد مسکن یا دهیاری به کمیسیون ماده ۵، هرچه سریع‌تر برای ایجاد معبر دسترسی این مدرسه اقدام کنند تا مشکلات تردد دانش‌آموزان برطرف شود.