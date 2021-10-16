افزایش بستری های کرونا در خراسان جنوبی /سه بیمار فوت شد

محمد دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: طی شبانه روز گذشته ۲۰۱ آزمایش مولکولی کرونا در استان انجام شده که ۵۹ مورد آن مثبت بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۹۴ تست سریع کرونا در استان انجام شده که ۴۷ مورد آن مثبت گزارش شده است.

به گفته وی در مجموع طی شبانه روز گذشته ۱۰۶ بیمار کرونایی در استان شناسایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه طی این مدت ۱۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شده اند، گفت: شمار بستری‌های کرونا به ۸۴ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه ۱۱ نفر از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، ادامه داد: حال سه نفر از بیماران مساعد نیست.

دهقانی از فوت سه بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: شمار فوتی‌ها به یک هزار و ۱۷۳ نفر رسیده است.

به گفتۀ وی در ۲۴ ساعت گذشته ۳ هزار و ۸۸۸ دوز واکسن کرونا در استان تزریق شده است.

دهقانی عنوان کرد: در مجموع ۶۹۶ هزار ۷۵۸ نفر در خراسان جنوبی واکسینه شده اند که از این تعدادد ۲۳۲ هزار و ۸۸۶ نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.