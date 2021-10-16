به گزارش خبرگزاری مهر، آیت لطف الله دژکام در آئین افتتاح اندیشکده راهبردی آدینه گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشته‌اند، متأسفانه جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب در تبیین صحیح و منطقی آرمانها، ارزش‌ها و رویکردهای خود با ضعف جدی مواجه است حال آنکه فطرت پاک انسان‌ها، همراه و همسو با تبلیغ و تبیین الهی است.

امام جمعه شیراز در ادامه تصریح کرد: اتفاق مهمی که انتظار می‌رود این اندیشکده و مجموعه رسانه‌ای آن در خلق آن موفق باشد، این است که بتواند با مخاطب عام در سطح جامعه به ویژه فضای مجازی ارتباط مطلوب برقرار کند و محتوای فاخر و منطبق با نیاز روز را تولید و در سطح وسیع منتشر کند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در انتها، ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت صداوسیمای فارس در راه اندازی این اندیشکده و مجموعه رسانه‌ای یادآور شد: این مجموعه باید بتواند به موضوعات، سوژه‌ها و نیازهای مهمی که دیگر مجموعه‌ها نمی‌پردازند بپردازد و تبیین و تحلیل دقیق و منطقی به جامعه ارائه دهد.

در ادامه این آئین، مدیرکل صدا و سیمای فارس گفت: با همکاری اندیشکده آدینه و با هدف تقویت برنامه‌های مذهبی گفتگو محور، استودیو آدینه راه اندازی و آغاز به کار کرده است.

سهرابی اضافه کرد: استودیوی متعلق به این اندیشکده در فضایی به مساحت ۶۰ مترمربع دارای تجهیزات پرتابل شامل دوربین و سیستم تدوین است که می‌تواند ضبط برنامه‌های مذهبی گفتگو محور را عهده دار شود.

رئیس رسانه ملی در فارس افزود: اندیشکده آدینه مجموعه‌ای پژوهشی و تولیدی در شیراز است که وظیفه تولید محتوا برای رسانه‌های برخط و سنتی را عهده دار است.

مدیرکل صداوسیمای فارس تصریح کرد: در این شبکه که به همت نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز راه اندازی شده است پژوهشگران در بخش‌های مختلف بویژه در حوزه مباحث اعتقادی، سیاسی و تحقیق، نتیجه تحقیقات خود را تبدیل به برنامه برای انتشار در سپهر رسانه‌ای کشور می‌کنند.