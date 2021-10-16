پرداخت تسهیلات راه اندازی کسب و کارهای خرد روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شیبانی با اشاره پرداخت تسهیلات جهت کمک به راه اندازی وتوانمند سازی کسب و کارهای خرد روستایی، اظهار کرد: سهمیه این تسهیلات در استان شناور می باشد واولویت باطرح های دارای نو آوری و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سقف پرداخت این تسهیلات حداکثر ۱ میلیارد ریال و با نرخ کارمزد ۴ درصد و ۶۰ ماهه می باشد، یادآور شد: معرفی متقاضیان به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات پس از تایید کارگروه استانی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون و دستگاههای اجرایی ذیصلاح صورت خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان بندرلنگه بیان داشت: متقاضیان دریافت تسهیلات جهت راه اندازی کسب وکارهای خرد در روستاها به دهیاری ها و بخشداری ها مراجعه کنند.