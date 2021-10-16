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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۷

فرماندار شهرستان بندرلنگه خبر داد؛

پرداخت تسهیلات راه اندازی کسب و کارهای خرد روستایی

پرداخت تسهیلات راه اندازی کسب و کارهای خرد روستایی

بندرلنگه - فرماندار شهرستان بندرلنگه از پرداخت تسهیلات جهت کمک به راه اندازی وتوانمند سازی کسب وکارهای خرد روستایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شیبانی با اشاره پرداخت تسهیلات جهت کمک به راه اندازی وتوانمند سازی کسب و کارهای خرد روستایی، اظهار کرد: سهمیه این تسهیلات در استان شناور می باشد واولویت باطرح های دارای نو آوری و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سقف پرداخت این تسهیلات حداکثر ۱ میلیارد ریال و با نرخ کارمزد ۴ درصد و ۶۰ ماهه می باشد، یادآور شد: معرفی متقاضیان به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات پس از تایید کارگروه استانی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون و دستگاههای اجرایی ذیصلاح صورت خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان بندرلنگه بیان داشت: متقاضیان دریافت تسهیلات جهت راه اندازی کسب وکارهای خرد در روستاها به دهیاری ها و بخشداری ها مراجعه کنند.

کد مطلب 5329015

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