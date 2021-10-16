سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حکمی امین کیانی را به عنوان «سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی» این وزارتخانه منصوب کرد.

در حکم وزیر راه و شهرسازی به امین کیانی آمده است:

نظر به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی منصوب می‌نمایم.

هماهنگی سیستمی و بکارگیری مدیران جوان گام دوم انقلاب در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در حوزه ارتباطات و روابط عمومی، نظارت و استفاده از جوانان متخصص و کارآمد در مراکز روابط عمومی استان‌ها، پوشش اخبار و برنامه‌های وزارتخانه در رسانه‌های داخلی و بین المللی، تولید و اطلاع رسانی محتواهای تخصصی با توجه به رسالت و مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی از مطالبات اینجانب است که انتظار می‌رود نسبت به آن دقت لازم را داشته باشید.

امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های نظام و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش، در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این سید قاسم بی نیاز از سال ۸۸ به سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و ترابری سابق و پس از ادغام وزارت خانه‌های راه و مسکن و ایجاد وزارت راه و شهرسازی از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به سمت ریاست مرکز ارتباطات و روابط عمومی این وزارت خانه منصوب شده و تا کنون در این سمت باقی مانده بود.