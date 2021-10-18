امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از افراد مسن و بیمار توان حضور را در پایگاه تجمعی واکسیناسیون و مراکز بهداشتی برای تزریق واکسن کرونا ندارند، برنامه‌ریزی شده که کادر درمان در منازل این افراد حاضر شوند.

وی افزود: ایمن‌ترین راه برای پیشگیری از ابتلای فردی و جمعی در برابر همه‌گیری ویروس کرونا، مشارکت همه جانبه در طرح همگانی واکسیناسیون علیه بیماری کووید -۱۹ است؛ بنابراین شهروندان بدون توجه به شایعه‌های بی‌اساس و غیرعلمی نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: کارمندانی که تاکنون نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند تا پایان مهرماه سال جاری مهلت دارند که دز اول واکسن کرونا را تزریق کنند.

صبری پور گفت: همه کارمندان ادارات و ارباب‌رجوع باید واکسن تزریق و از ماسک استفاده کنند در غیر این صورت رئیس اداره باید پاسخگو باشد.