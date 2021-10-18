  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳

سرپرست فرمانداری شادگان:

طرح واکسیناسیون «خانه به خانه» در شهرستان شادگان اجرا می‌شود

طرح واکسیناسیون «خانه به خانه» در شهرستان شادگان اجرا می‌شود

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: طرح واکسیناسیون افراد مسن و بیمار علیه کرونا در قالب «خانه به خانه» در مناطق شهری و روستایی این شهرستان اجرا می‌شود.

امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از افراد مسن و بیمار توان حضور را در پایگاه تجمعی واکسیناسیون و مراکز بهداشتی برای تزریق واکسن کرونا ندارند، برنامه‌ریزی شده که کادر درمان در منازل این افراد حاضر شوند.

وی افزود: ایمن‌ترین راه برای پیشگیری از ابتلای فردی و جمعی در برابر همه‌گیری ویروس کرونا، مشارکت همه جانبه در طرح همگانی واکسیناسیون علیه بیماری کووید -۱۹ است؛ بنابراین شهروندان بدون توجه به شایعه‌های بی‌اساس و غیرعلمی نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: کارمندانی که تاکنون نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند تا پایان مهرماه سال جاری مهلت دارند که دز اول واکسن کرونا را تزریق کنند.

صبری پور گفت: همه کارمندان ادارات و ارباب‌رجوع باید واکسن تزریق و از ماسک استفاده کنند در غیر این صورت رئیس اداره باید پاسخگو باشد.

کد مطلب 5330278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها