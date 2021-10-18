داروی بیماران تالاسمی به وفور در کشور موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، در خصوص نارضایتی بیماران تالاسمی مبنی بر نبود داروی جیدنیو و دسفرال در کشور، اظهار داشت: با اعضای انجمن تالاسمی بارها در این خصوص صحبت شده است اما علی رغم توضیحاتی که ارائه می‌شود متأسفانه اعتراضات همچنان ادامه دارد که دلیل آن هم مشخص نیست.

وی ادامه داد: داروی دفرازیروکس (فرم خوراکی) و دفروکسامین (فرم تزریقی) در کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه در حال حاضر شرکت تولید کننده دسفرال هم اعلام کرده تولید این دارو در دنیا متوقف شده است و تنها برای ایران این دارو را تولید می‌کنند.

محمدی تصریح کرد: این شرکت با اعلام اینکه تولید این دارو از نظر اقتصادی صرفه ندارد، توصیه کرده است مطابق نظر همه متخصصان آنکولوژی در دنیا، روی فرم خوراکی یعنی دفرازیروکس متمرکز شوند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو عنوان کرد: متأسفانه این عزیزان فقط داروی وارداتی می‌خواهند و از آنجایی که فرم خوراکی و تزریقی در کشور تولید شده و به وفور در دسترس است، نمی‌توانیم از داروی وارداتی حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: هر چند شرکت خارجی تولیدکننده برند جیدنیو قول داده بود از ابتدای امسال فرم خوراکی آن را در ایران تولید کند ولی به دلیل بدعهدی طرف خارجی هنوز این وعده محقق نشده است.

محمدی گفت: خواسته این افراد نامعلوم و بی منطق است چرا که دارو به وفور در دو نوع تزریقی و خوراکی در کشور موجود است اما اینکه از نوع وارداتی آن حمایت کنیم خواسته غیر منطقی است.