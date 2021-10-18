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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

سرپرست معاونت ورزشی زنجان:

۵۰ باشگاه ورزشی در زنجان تعطیل شده است

۵۰ باشگاه ورزشی در زنجان تعطیل شده است

زنجان-- سرپرست معاونت ورزشی زنجان، با بیان اینکه این استان ۳۶۱ باشگاه ورزشی دارد، گفت: تعداد ۵۰ باشگاه ورزشی به علت مشکلات اقتصادی و تعطیلی‌های مکرر به تعطیلی کشیده شده است.

غفار امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود ویروس منحوس کرونا طی دو سال گذشته بیشترین آسیب را به ورزش استان زنجان وارد کرده است، گفت: در این راستا ۳۷۷ فقره پرونده درخواست تسهیلات کرونایی به میزان ۱۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان درخواست شده است.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات کرونایی به باشگاه داران پرداخت شده است.

سرپرست معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، گفت: با پرداخت این میزان تسهیلات برای ۴۱۲ نفر در حوزه ورزش استان اشتغال ایجاد شده است.

امانی با بیان اینکه این استان ۳۶۱ باشگاه ورزشی دارد، تاکید کرد: تعداد ۵۰ باشگاه ورزشی به علت مشکلات اقتصادی و تعطیلی‌های مکرر در استان زنجان به تعطیلی کشیده شده است.

وی افزود: امیدواریم با ریشه کنی ویروس کرونا شاهد فعالیت بیشتر باشگاه‌های ورزشی در استان زنجان باشیم و بتوانیم قهرمان‌های زیادی در رشته‌های ورزشی مختلف پرورش بدهیم.

کد مطلب 5330504

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