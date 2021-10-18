به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ نوذر نعمتی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه ۱۲۶ واحدی کوی سازمانی بعثت تیپ ۲۱۶ مستقل زرهی زنجان، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس، گفت: تاکنون حدود ۲۷۰۰ باب منزل سازمانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران احداث و تا پایان امسال هر هفته شاهد افتتاح منازل مسکونی خواهیم بود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: لازمه انجام با قدرت مأموریت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران زیرساخت‌هایی است. خانواده ارتش باید در آرامش باشند تا بتوانند در اقصی نقاط کشور مأموریت خود را انجام دهند که ساخت خانه سازمانی یکی از آنان است.

نعمتی با بیان ین که همه نیروهای مسلح کشور حتی ثانیه و لحظه‌ای مأموریت اصلی خود را فراموش نمی‌کنند و وظایف هر کسی در قانون مشخص بوده است، گفت: سیستم ستاد کل نیروهای مسلح نیز بر این امر نظارت می‌کند که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز از این قضیه مستثنی نیست و آنان با قدرت مشغول مرزداری و مأموریت سازمانی خود هستند.

وی افزود: مأموریت اصلی هر سازمانی در سیستم نظامی آن کشور تعریف شده و همه سازمان‌ها در راستای مأموریت خود تلاش می‌کنند و اهداف، برنامه‌ریزی‌ها و منابع را در راستای انجام آن مأموریت به کار می‌گیرند.

نعمتی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران یک فرق کلی و اساسی با سایر نظام‌های موجود دنیا وجود دارد که این فرق اساسی برگرفته از مکتب ناب اسلام و وجود یک مجتهد جامع‌الشرایط لایق امام زمان (عج) به عنوان رأس این نظام است.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: زمانی که دشمن گمان می‌کرد همه کارها در ایران به هم پیچیده شده و هیچ کاری انجام نمی‌شود، نیروی زمینی با توکل بر خداوند در اجرای تدابیر مقام معظم رهبری طرح منازل سازمانی را با توجه به نیاز کل کشور و آمایش سرزمینی خود، پیشنهاد کرد.

نعمتی افزود: از طریق ستاد ارتش با کار شبانه‌روزی جهادی پشتیبانی شد و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد کل ارتش مانند شب‌های عملیات، جهادی و بسیجی‌وار کار ارائه داده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه فرماندهی سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر عهده نایب امام زمان (عج) بوده که یک ویژگی منحصر به فرد نسبت به همه سازمان‌های نیروی مسلح دنیا است، گفت: در طول سال‌های مختلف هر سازمان در کلان و هر نیرو در داخل نیروهای مسلح که تلاش کرده برای تدابیر مقام معظم رهبری یک راهکار اجرایی و عملی به وجود بیاورد و در آن مسیر حرکت کرده، موفق بوده است.

نعمتی با بیان اینکه سه اصل در نیروی زمینی ارتش شامل اصل ولایت‌محوری، عدالت‌محوری و شایسته‌سالاری، گفت: در اصل ولایت‌محوری هیچ کاری در نیروی زمینی ارتش صورت نمی‌گیرد مگر اینکه تدابیر مقام معظم رهبری را داشته باشیم در همین راستا طرح‌های ۳۰ گانه لبیک فراهم شد و نیروی زمینی بر مبنای این طرح‌ها در حال اجرای مأموریت خود است.