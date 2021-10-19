به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری بعد از مصاف با مس رفسنجان اظهار داشت: فکر می‌کنم نیمه اول خیلی بازی خوبی را شاهد نبودیم و شرایط خوبی را تجربه نکردیم. ۱۰ دقیقه اول، بازی خیلی معمولی ارائه دادیم که از سپاهان اصلاً انتظار چنین بازی را نداشتیم.

وی افزود: در نیمه اول یک مقدار کنترل بازی را در دست گرفتیم و یک مقدار مس رفسنجان کنترل بازی را در دست گرفت اما در کل اگر چه چند موقعیت داشتیم و گل نیز زدیم بازی پایاپای و معمولی را شاهد بودیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: در ادامه بازی به نظرم بازیکنان مس بازی انتحاری انجام دادند تا شانس شأن را امتحان کند. از آنجا به بعد فکر می‌کنم با تعویض‌هایی که انجام دادیم، می‌توانستیم خیلی بهتر بازی کنیم.

شرایط تیم بهتر بود بیشتر گل می‌زدیم

وی اضافه کرد: نیمه دوم شرایط تیم بهتر شد و از دقیقه ۷۰ به بعد با ضد حملات موقعیت‌های خوبی ایجاد شد که باید بهتر از آنها استفاده می‌کردیم و فکر می‌کنم اگر یک مقدار ساختار تیم در حمله بهتر بود و خودگذشتگی بیشتری داشتیم شرایط بهتر بود و در اواخر بازی برای پنالتی به اما و اگر نمی‌رسیدیم.

نویدکیا ابراز داشت: فکر می‌کنم روی موقعیت‌هایمان خیلی بچه گانه عمل کردیم و عصبانیت من هم از همین موضوع است و باید با تیم صحبت کنیم. اگر بخواهیم با این سیستم بازی کنیم قطعاً به مشکل خواهیم خورد. نباید این گونه فضا داده و زمان را از دست بدهیم.

وی تصریح کرد: در نیمه اول فشردگی در خط دفاعی و هافبک بیشتر بود و مشکلی وجود نداشت اما مشکل من از بعد دقیقه ۷۰ به بعد بود که فرصت‌های زیادی را از دست دادیم.

اعتراض به داوری در کار نبود

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص دریافت کارت زرد توسط مرزبان تصریح کرد: اعتراض داوری نبود. بچه‌هایمان خیلی اواخر بازی بد برنامه ریزی می‌کردند و پاس‌های بدی را از دست دائم. آقای مرزبان عصبانی شد و بطری را زمین زد. ایشان هم برای اینکه در جریان بازی اخلالی وارد نشود، وارد زمین شد و بطری را برداشت که به نظرم اشتباه بود و به همین دلیل نیز کارت گرفت و اخطار به دلیل اعتراض نبود.

وی در خصوص عملکرد بازیکنان جدید سپاهان گفت: از هر چهار بازیکن جدید راضی بودم، حتی فرشاد احمدزاده که در نیمه دوم به بازی آمد عملکرد خوبی داشت، همچنین فکر می‌کنم یک خسته نباشید به مس رفسنجان برای بازی نیمه اول بگوییم که فضای بازی را از ما گرفتند.

نویدکیا خاطر نشان کرد: فقط می‌خواستم بار دیگر از هواداران تشکر کنم چرا که با وجود آنکه تعدادشان زیاد بود، هیچکدام جلو اتوبوس نیامدند.