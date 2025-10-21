به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا شامگاه سهشنبه در نشست خبری پس از بازی با آخال ترکمنستان اظهار کرد: بازی برای ما بسیار سخت شد. موقعیتهای زیادی داشتیم اما در ضربات آخر دقت کافی نداشتیم. همه راههای ممکن را امتحان کردیم؛ از ارسال کناری گرفته تا نفوذ از عمق، اما توپها تبدیل به گل نشد. با این حال بازیکنان از نظر نوع بازی عملکرد قابل قبولی داشتند.
وی افزود: تیم حریف در کارهای دفاعی فوقالعاده بود و فشار لحظهای روی بازیکنان ما افزایش پیدا میکرد. چند هفتهای است که هم گل دریافت میکنیم و هم قادر به گلزنی هستیم، اما نیاز به تمرکز بیشتر داریم تا شرایط دوباره به حالت مطلوب برگردد.
سرمربی سپاهان گفت: بازیکنان ما امروز با وحدت و همدلی کار کردند و تلاششان قابل احترام است. شاید در نیمه اول کمی حریف را دستکم گرفته باشند و فکر میکردند بازی سادهتری در پیش است، اما هرچه زمان گذشت، بازی دشوارتر شد. اگر همان نیمه اول تمرکز بیشتری داشتیم، شاید نتیجه متفاوت رقم میخورد.
نویدکیا درباره تغییرات اجباری در ترکیب تیم توضیح داد: اخبار آسیبدیدگی از قبل وجود داشت. حتی در بازی با پرسپولیس و مسابقه قبلی آسیایی هم با مصدومیت بازی کرد و به تیم ملی دعوت شد اما نتوانست حضور یابد. وظیفه من این است که از همه بازیکنانم دفاع کنم؛ و این شامل آرش هم میشود که امروز قضاوتهایی دربارهاش شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نبود تمرکز روانی در بازی گفت: اگر کمی آرامش ذهنی بیشتر داشتیم، ممکن بود در همان نیمه اول یا ابتدای نیمه دوم به گل برسیم. دو سه مورد خطا و ارسال خطرناک داشتیم اما بدشانسی هم به تیم فشار آورد.
نویدکیا درباره فشردگی مسابقات لیگ و تغییر زمان بازیها اظهار داشت: من هیچوقت از این موضوع گلایه نکردهام. فدراسیون برنامهریزی خودش را دارد. بازی هر پنج روز یکبار برای تیمی مثل سپاهان ایراد جدی ندارد، اما طبیعتاً فشردگی، ذهن بازیکنان را خسته میکند و بر عملکرد فنی اثر میگذارد.
وی گفت: مهمترین چیز این است که تیم از نظر روحی و فیزیکی بازسازی شود تا در ادامه رقابتها بتوانیم نتیجه مطلوب کسب کنیم.
