اعتصاب غذای ۱۵ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ۱۵ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در اعتراض به بازداشت غیر قاننی خود توسط رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده اند.

بر اساس این گزارش، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی نیز اعلام کرده است که احتمال دارد طی روزهای آینده تعداد بیشتری از اسرای فلسطینی دست به اعتصاب غذا بزنند.

پیش از این، جنبش مقاومت اسلامی حماس بیانیه‌ای را در خصوص اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی صادر کرد. این جنبش اعلام کرد: مقاومت همچنان به آزادی اسرای فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی متعهد است.

جنبش حماس در بیانیه خود دشمن صهیونیستی را از ادامه تجاوزات و اقدامات نژادپرستانه علیه اسرای فلسطینی و نقض حقوق مشروع آنها در زندان‌ها برحذر داشت.