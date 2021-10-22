طرح «جهش تولید» در مزارع دیم استان ایلام اجرایی می شود

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح جهش تولید در مزارع دیم زار که تاکنون در ۶ استان کشور اجرا شده، قرار است در استان ایلام اجرایی شود.

وی افزود: این طرح برای محصولاتی نظیر گندم، جو، دانه‌های روغنی و علوفه اجرا خواهد شد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: در این طرح هزینه‌های بیمه، ماشین آلات و نیز نهاده‌های بخش کشاورزی شامل کود و بذر مورد حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: قرار است با به کارگیری اصول علمی، تغذیه مناسب مزارع و تامین بذر گواهی شده در مزارع دیم استان جهش تولید رقم بخورد.

طولابی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح جهش تولید ۴۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان ایلام تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.