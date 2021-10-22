به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیگیری‌های بسیار زیادی از سوی نماینده دشتستان در راستای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در این شهرستان صورت گرفته و شاهد اجرای طرح‌های خوبی هستیم.

وی از تقویت شبکه اینترنت در روستاهای دشتستان خبر داد و اضافه کرد: طی سال جاری با تقویت زیرساخت‌ها، وضعیت اینترنت در روستاهای چهاربرج، بنار آزادگان، بنار سلیمانی و بنار آب‌شیرین بهبود یافته است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر ادامه داد: طی روزهای گذشته طرح توسعه زیرساخت و تقویت پوشش اینترنت در روستاهای هلپه‌ای، تل سرکوب و بشیرآباد در دشتستان اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای فیبر نوری گلدشت - پلنگی و تنگ‌ارم - رونی ادامه داد: این طرح‌ها از محل اعتبارات خدمات عمومی اجباری تخصیص یافته است.

سملیان با تقدیر از همکاری و تلاش کارکنان مخابرات استان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های نماینده دشتستان، امسال عملیات اجرایی سایت‌های روستاهای درنگ، سربست، آقامیراحمد و چهل زرعی عرب اجرا می‌شود.