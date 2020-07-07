به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سه‌شنبه در دیدار با نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی را به منظور توسعه و تقویت کیفیت ارتباطات در شهرستان دشتستان داشته‌ایم.

وی با اشاره به توسعه پوشش ارتباطی در روستاهای شهرستان دشتستان افزود: استفاده از فناوری اطلاعات در راستای خدمت بیشتر به مردم موجب ارتقا رضایتمندی آحاد جامعه بوده و مسیر خدمت رسانی را هموارتر می‌نماید.

مدیر کل ارتباطات بوشهر بیان کرد: شهرستان دشتستان به دلیل وسعت، تعداد زیاد روستاها و عدم وجود پهنای باند کافی جهت توسعه پوشش همراه و اینترنت توسط اپراتورها در برخی مناطق، از اهمیت ویژه ای برای اجرای طرح‌های ارتباطاتی برخوردار است.

سملیان تصریح کرد: ایجاد پوشش همراه، راه‌اندازی سایت‌های نسل سوم، ارتقا سایت‌های نسل دوم به نسل سوم در روستاها، اجرای فیبر نوری و بهره برداری از تلفن ثابت از پروژه‌های اجرا شده در شهرستان دشتستان است.

وی افزود: واگذاری دستگاه خودپرداز به روستاها، واگذاری سرویس اینترنت به مدارسی که فاقد این سرویس هستند شامل ۱۱۰ مدرسه شهری و ۱۴۵ مدرسه روستایی، اجرای تقویت کننده ارتباطات و اجرای فیبر نوری از جمله پروژه‌های در حال اجرا در این شهرستان هستند.