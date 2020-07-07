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۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

مدیرکل ارتباطات بوشهر:

اینترنت به ۲۵۵ مدرسه فاقد سرویس در دشتستان واگذار می‌شود

اینترنت به ۲۵۵ مدرسه فاقد سرویس در دشتستان واگذار می‌شود

بوشهر - مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: خدمات اینترنت به ۲۵۵ مدرسه فاقد سرویس در شهرستان دشتستان واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سه‌شنبه در دیدار با نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی را به منظور توسعه و تقویت کیفیت ارتباطات در شهرستان دشتستان داشته‌ایم.

وی با اشاره به توسعه پوشش ارتباطی در روستاهای شهرستان دشتستان افزود: استفاده از فناوری اطلاعات در راستای خدمت بیشتر به مردم موجب ارتقا رضایتمندی آحاد جامعه بوده و مسیر خدمت رسانی را هموارتر می‌نماید.

مدیر کل ارتباطات بوشهر بیان کرد: شهرستان دشتستان به دلیل وسعت، تعداد زیاد روستاها و عدم وجود پهنای باند کافی جهت توسعه پوشش همراه و اینترنت توسط اپراتورها در برخی مناطق، از اهمیت ویژه ای برای اجرای طرح‌های ارتباطاتی برخوردار است.

سملیان تصریح کرد: ایجاد پوشش همراه، راه‌اندازی سایت‌های نسل سوم، ارتقا سایت‌های نسل دوم به نسل سوم در روستاها، اجرای فیبر نوری و بهره برداری از تلفن ثابت از پروژه‌های اجرا شده در شهرستان دشتستان است.

وی افزود: واگذاری دستگاه خودپرداز به روستاها، واگذاری سرویس اینترنت به مدارسی که فاقد این سرویس هستند شامل ۱۱۰ مدرسه شهری و ۱۴۵ مدرسه روستایی، اجرای تقویت کننده ارتباطات و اجرای فیبر نوری از جمله پروژه‌های در حال اجرا در این شهرستان هستند.

کد مطلب 4967938

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