به گزارش خبرنگار مهر حمید سجادی هزاوه شامگاه پنجشنبه در نشست وزیر ورزش و جوانان با سمن‌های جوانان، تشکل‌ها و فعالین اردوهای جهادی استان مرکزی، با اشاره به اهمیت سفرهای استانی و حضور در بین جوانان گفت: در این سفر سه معاون مهم وزارت ورزش همراه من هستند و جایگاه استان‌ها در ذهن وزارتخانه بالاست و تلاش داریم که یافته‌های این بازدیدها را در دستور کار و پیگیری قرار دهیم.

وی ادامه داد: بنده و تیم مدیریتم در وزارت ورزش و جوانان، جوان باور و جوان یاور هستیم.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: قبل از رأی اعتماد در مجلس، در نشست‌هایی با رئیس جمهور، موضوع جوانان مطرح شد و اعلام شد که حتماً باید جایگاه معاونت جوانان ارتقا یابد و بر احیای سازمان ملی جوانان ذیل وزارت جوانان به عنوان یکی از پیشنهادات تاکید شد که این امر قدرت، اختیارات و مطالبه گری را افزایش می‌دهد.

۳۵ هزار گروه جهادی در کشور وجود دارد

سجادی با بیان اینکه در بحث اشتغال و مسکن و … وزارت ورزش مستقیماً نمی‌تواند ورود پیدا کند، اما باید ابزاری در اختیار باشد که وارد مسئله شویم، گفت: ۳۵ هزار گروه جهادی در کشور وجود دارد، از طرفی ۶۰۰ مدرسه مسجد محور نیز در کشور فعال است. دستور کار اصلی وزارت ورزش و جوانان پیاده کردن اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. کارهای بزرگ و اتفاقات ارزشمندی که در کشور رخ داده است، جز با حضور جوانان نبوده است.

وی گفت: ۷۰ درصد جامعه جوان هستند و در واقع ۷۰ درصد جامعه با ندیدن انقلاب، پای آن ایستاده است و وزارت ورزش ایستاده است تا بیانیه گام دوم را با همین جوانان اجرایی کند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: طرح تأسیس ستاد طرح‌های جهادی تشکل‌های جوانان در معاونت جوانان وزارتخانه در حال اتمام است.

سجادی تاکید کرد: تمام تلاش مجموعه وزارت ورزش در راستای خوب کردن حال مردم است و سمن‌ها نیز چنین رسالتی را برای خود تعریف می‌کنند.

۷۰۰۰ رویداد در هفته تربیت بدنی در حال اجراست

وی در ادامه بیان کرد: ۱۴ هزار هیأت‌های ورزشی، ۵۱ فدراسیون، ۱۰۰ انجمن ورزشی و ۲۲۵ گونه ورزشی در کشور وجود دارد و با کمک این ظرفیت ۷ هزار رویداد در هفته تربیت بدنی در حال اجراست، البته این هفته در دوران کرونا قدری تحت تأثیر قرار گرفت و امسال با رعایت پروتکل‌ها و واکسیناسیون و مناسب شدن شرایط و حضور مردم در سالن‌های ورزشی، به دنبال تحول در رویدادهای ورزشی هستیم تا مردم مجدداً با برنامه‌های ورزشی آشتی کنند.

سجادی گفت: در ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود که ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.

قانون ۲۷ صدم درصد سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده احیا می‌شود

وی تاکید کرد: حتماً پیگیر قانون ۲۷ صدم درصد سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود تا احیا شود و تلاش خواهیم داشت که در بودجه جای داشته باشد.

وی اظهار کرد: سیستمی در معاونت جوانان تعریف شده است که بررسی کیفی عملکرد سمن‌ها را دنبال خواهد کرد، ۳۷۰۰ سمن در کشور وجود دارد و برای هر ۲۲ هزار نفر یک سمن جوانان فعال است، اما هدفگذاری صورت گرفته در معاونت این است که برای هر ۷ هزار نفر یک سمن جوانان وجود داشته باشد.