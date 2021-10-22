گوگل هزینه دریافتی از برخی اپلیکیشن ها را نصف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درحال حاضر توسعه دهندگان اپ در سال نخست فعالیت خود در گوگل پلی ۳۰ درصد هزینه به گوگل پرداخت می کنند که این رقم در سال های بعد به ۱۵ درصد کاهش می یابد. در همین زمینه گوگل با انتقادات گسترده ای از سوی توسعه دهندگان روبرو بود.

این ساختار جدید از ژانویه ۲۰۲۲ میلادی اجرایی می شود و احتمالا توسعه دهندگان را تشویق می کند به جای ارائه سرویس با یک بار پرداخت، شیوه حق اشتراک را ارائه کنند.

علاوه بر آن گوگل اعلام کرد از اپ های کتاب الکترونیک و پخش موسیقی که بیشتر درآمد خود را هزینه تولید محتوا می کنند، نیز ۱۰ درصد هزینه دریافت می کند.

شرکت های بزرگی از جمله مایکروسافت و اسپاتیفای و همچنین استارت آپ های کوچک تر از شیوه دریافت کمیسیون گوگل پلی انتقاد کرده اند. آنها ادعا می کنند دریافت هزینه مذکور گزینه های انتخابی مشتریان را محدود می کند و به افزایش بهای اپ ها منجر می شود.