کشف ۴ هزار فشنگ جنگی کلاشینکف از ۲ کامیون ورودی از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: با دقت و هوشیاری تیم مربیان سگ‌های موادیاب و یگان حفاظت گمرک میلک استان سیستان و بلوچستان، از دو کامیون ورودی از کشور افغانستان که با فاصله زمانی چند روزه قصد ورود به کشور را داشتند، بیش از ۴ هزار و ۳۴۸ فشنگ جنگی کشف شد.

وی افزود: این فشنگ‌ها در هر ۲ کامیون، در قسمت جلوی گاری خودرو به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود که توسط پرسنل گمرک کشف شد.

لطیفی تصریح کرد: از کامیون اول ۲ هزار و ۵۰۰ فشنگ و از کامیون دوم هزار و ۸۴۸ فشنگ کشف شد که با هماهنگی مقام قضائی، طی صورتجلسه ای به مرزبانی تحویل شد.