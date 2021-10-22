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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۹

گمرک اعلام کرد؛

کشف ۴ هزار فشنگ جنگی کلاشینکف از ۲ کامیون ورودی از افغانستان

کشف ۴ هزار فشنگ جنگی کلاشینکف از ۲ کامیون ورودی از افغانستان

سخنگوی گمرک گفت: با هوشیاری تیم مربیان سگ های موادیاب و یگان حفاظت گمرکِ میلک در روزهای اخیر از دو کامیون ورودی از افغانستان به کشور ۴ هزار و ۳۴۸ فشنگ جنگی کلاشینکف کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: با دقت و هوشیاری تیم مربیان سگ‌های موادیاب و یگان حفاظت گمرک میلک استان سیستان و بلوچستان، از دو کامیون ورودی از کشور افغانستان که با فاصله زمانی چند روزه قصد ورود به کشور را داشتند، بیش از ۴ هزار و ۳۴۸ فشنگ جنگی کشف شد.

وی افزود: این فشنگ‌ها در هر ۲ کامیون، در قسمت جلوی گاری خودرو به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود که توسط پرسنل گمرک کشف شد.

لطیفی تصریح کرد: از کامیون اول ۲ هزار و ۵۰۰ فشنگ و از کامیون دوم هزار و ۸۴۸ فشنگ کشف شد که با هماهنگی مقام قضائی، طی صورتجلسه ای به مرزبانی تحویل شد.

کد مطلب 5333491

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    نظرات

    • ایرج IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
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      بعععععععله طالبان یک جنبش اصیل هستن. طالبان در عمل ثابت کردن هم به لحاظ قومی و هم از جنبهء مذهبی به خون ما تشنه هستن اما آقایون میخوان آزموده رو بیازمایند! عده ای که به طالبان اعتماد کردن تا دیر نشده اشتباه خودشون رو اصلاح کنن چون مث روز روشنه امنیت ما هدف گرفته شده .

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